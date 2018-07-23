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سائقو الشاحنات في إيران يُضربون عن العمل

سائقو الشاحنات في إيران يُضربون عن العمل
رام الله - دنيا الوطن
استجابة لدعوة سابقة بدأت جولة جديدة من إضراب سائقي الشاحنات في إيران، رفضًا للوضع الحكومي في البلاد.

 وأفادت قناة (العربية) بأن سائقي الشاحنات في طهران، أوقفوا الشاحنات المحملة في طريق الأهواز ولا يسمحون لهم بالحركة، كما أنه في ميناء الخميني لايوجد اي تحركات كتلك التي تحدث يومياً.

ووفق التقارير الواردة فقد انضم سائقو الشاحنات في مدينتي رفسنجان وطهران إلى سائقي الشاحنات المضربين.

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