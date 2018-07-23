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موجة حر شديدة تضرب فلسطين ودعوات للحذر من ضربات الشمس

موجة حر شديدة تضرب فلسطين ودعوات للحذر من ضربات الشمس
ارشيفية
خاص دنيا الوطن
تتأثر فلسطين، بموجة حر شديدة، تبلغ ذروتها بالقدس بمعدل 35 درجة مئوية، حيث تستمر حتى يوم الخميس المقبل، تعود بعدها الأجواء معتدلة.

وقال الراصد الجوي يوسف أبو أسعد: إنه سيطرأ غداً الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بحدود 5 درجات مئوية، وسط أجواء حارة الى شديدة الحرارة في بعض المناطق.

وعن الأربعاء، أوضح أبو أسعد لـ"دنيا الوطن"، أن الأجواء  ستكون حارة وشديدة الحرارة على مختلف المناطق بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 7 درجات، فيما من المتوقع أن تسجل العظمى في القدس حوالي 35، بينما يوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على حدرجات الحرارة، لكن تبقى أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي 5 درجات مئوية.

بدوره، أكد الراصد قصي حلايقة، أن الأجواء ما بين الثلاثاء والخميس، ستكون حارة، وترتفع معها درجات الحرارة مابين 32 إلى 35 درجة في القدس، أما الأربعاء فسيكون الجو حار إلى حار جداً ويوم الخميس إنخفاض، بينما يوم الجمعة تنكسر درجات هذه الأجواء متأثرة بكتلة هوائية معتدلة.

وفي مطلع الأسبوع المقبل، قال حلايقة لـ"دنيا الوطن": تبقى الكتلة الهوائية المعتدلة مسيطرة على درجات الحرارة، وتدخل الدرجة إلى أواخر العشرينات، وتبقى معتدلة نهاراً ومائلة للبرودة ليلاً مع ظهور السحب بارتفاع منخفض.

إلى ذلك، وجه جهاز الدفاع المدني، عبر "دنيا الوطن" توصياته للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وقدوم موجة الحر، باتباع الإرشادات، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً للإصابة بضربات الشمس.

كما دعا الدفاع المدني، المواطنين، بضروروة ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، كما طالب الأهالي بمراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بالخروج في وقت الذروة الظهر وأول ساعات العصر، وفي حال حدوث أي مشاكل الاتصال  على أرقام الطوارئ المجانية 101 أو 102.

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