شؤون فلسطينية

أسامة حمدان: التوجه العام يُشير إلى استيعاب كافة موظفي حماس

أسامة حمدان: التوجه العام يُشير إلى استيعاب كافة موظفي حماس
الدكتور أسامة حمدان القيادي البارز في حركة حماس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 أكد الدكتور أسامة حمدان القيادي البارز في حركة حماس، أنه لم يتم لحد اللحظة اختيار أي شخصية لترأس حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم أولًا الاتفاق على المبدأ العام وهو نجاح المصالحة الوطنية، ثم هذه التفاصيل يتم حلها بالتوافق الكامل، سواءً أكانت تلك الشخصية محسوبة على حركة حماس أو حركة فتح، أو شخصية مستقلة.

وقال حمدان لـ"دنيا الوطن": الورقة المصرية المقدمة للمصالحة، تضع آليات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقًا، وبها تصورات حقيقية لتحقيق المصالحة، وعندما يعرض الجانب المصري أفكاره دائمًا ما تكون واقعية وأقرب لتحقيق المصالحة وتطبيقها.

وعن الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال ادارتها لقطاع غزة، وإمكانية أن يُفجر ملفهم المصالحة من جديد، أوضح حمدان أن هؤلاء الموظفين هم جزء من الحل، وليسوا مشكلة على الاطلاق، مؤكدًا أن التوجه العام يُشير إلى استيعاب كافة الموظفين.

وعن قاعدة الرئيس محمود عباس، التي طرحها "إما أن تسلم حماس غزة للحكومة أو تتحمل مسؤولية الحكم كاملة"، قال حمدان: عندما نتحدث عن شراكة وطنية هذه اللغة تصبح غير مقبولة، هذه لغة تصعيدية وليست لغة حل، متابعًا: "أظن أن الورقة المصرية قد قدمت إجابة جيدة على قاعدة أبو مازن هذه، ونحن واجهنا ذلك بطريقة تصالحية عندما وافقنا دون تردد على الورقة المصرية، وجهود جهاز المخابرات".

وعن جدية حركة فتح هذه المرة بعد سلسلة من الفشل الذريع في جولات المصالحة، أشار حمدان إلى أنهم في حماس لا يحكمون الآن على الطرف الآخر، وانما الحكم بالجدية أو عدم الجدية يكون بعد رد حركة فتح النهائي على الورقة المصرية، فعندئذ ستُعلق حماس على هذا الرد، مُعربًا عم آمله بأن يكون رد فتح هذه المرة غير كل المرات السابقة، في حين بيّن أن أي قضية غير المصالحة لن يؤخذ بها من قبل حركته، بما في ذلك الخطط الأمريكية، وعلى رأسها صفقة القرن، فكل هذا مرفوض، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

موجة حر شديدة تضرب فلسطين ودعوات للحذر من ضربات الشمس

موجة حر شديدة تضرب فلسطين ودعوات للحذر من ضربات الشمس

أبو هولي: استمرار الأزمة المالية لوكالة الغوث سيدفع بالمنطقة إلى التأزم

أبو هولي: استمرار الأزمة المالية لوكالة الغوث سيدفع بالمنطقة إلى التأزم

طالع أسماء المسافرين.. الإعلان عن آلية السفر غدًا عبر (معبر رفح)

طالع أسماء المسافرين.. الإعلان عن آلية السفر غدًا عبر (معبر رفح)

بدران: على &#34;فتح&#34; ضبط خطابها الإعلامي والتعاطى بإيجابية مع المصالحة

بدران: على "فتح" ضبط خطابها الإعلامي والتعاطى بإيجابية مع المصالحة

وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي سير عمل المشاريع التي يدعمها

وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي سير عمل المشاريع التي يدعمها

اللجنة الرئاسية لكنائس فلسطين: قانون القومية عدوان على الشعب الفلسطيني

اللجنة الرئاسية لكنائس فلسطين: قانون القومية عدوان على الشعب الفلسطيني

صيدم وجرار يبحثان إنشاء مركز مهني وتقني لصعوبات التعلم

صيدم وجرار يبحثان إنشاء مركز مهني وتقني لصعوبات التعلم

(أونروا): حراس ماتياس شمالي لم يُلقوا قنابل صوتية على المحتجين بغزة

(أونروا): حراس ماتياس شمالي لم يُلقوا قنابل صوتية على المحتجين بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

أبو هولي: استمرار الأزمة المالية لوكالة الغوث سيدفع بالمنطقة إلى التأزم

أبو هولي: استمرار الأزمة المالية لوكالة الغوث سيدفع بالمنطقة إلى التأزم

بدران: على &#34;فتح&#34; ضبط خطابها الإعلامي والتعاطى بإيجابية مع المصالحة

بدران: على "فتح" ضبط خطابها الإعلامي والتعاطى بإيجابية مع المصالحة

وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي سير عمل المشاريع التي يدعمها

وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي سير عمل المشاريع التي يدعمها

اللجنة الرئاسية لكنائس فلسطين: قانون القومية عدوان على الشعب الفلسطيني

اللجنة الرئاسية لكنائس فلسطين: قانون القومية عدوان على الشعب الفلسطيني

صيدم وجرار يبحثان إنشاء مركز مهني وتقني لصعوبات التعلم

صيدم وجرار يبحثان إنشاء مركز مهني وتقني لصعوبات التعلم

سلطة المياه تفتتح وصلات جنوب الخليل وتشغل مضخة تقوع

سلطة المياه تفتتح وصلات جنوب الخليل وتشغل مضخة تقوع

القيادة الفلسطينية بصدد طلب تعليق عضوية إسرائيل في المؤسسات الدولية

القيادة الفلسطينية بصدد طلب تعليق عضوية إسرائيل في المؤسسات الدولية

الحكومة: جريمة قتل جيش الاحتلال للطفل مزهر تمثل إغتيالًا للطفولة

الحكومة: جريمة قتل جيش الاحتلال للطفل مزهر تمثل إغتيالًا للطفولة

منوعات

منعته المعابر من السفر لـ&#34;أراب آيدول&#34;.. الغزي&#34;رؤوف البلبيسي&#34; يفوز بالمركز الثاني بمهرجان مصر الدولي

منعته المعابر من السفر لـ"أراب آيدول".. الغزي"رؤوف البلبيسي" يفوز بالمركز الثاني بمهرجان مصر الدولي

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

تصرف غير متوقع من جوليا بطرس بعد سماع الآذان أثناء حفلها

تصرف غير متوقع من جوليا بطرس بعد سماع الآذان أثناء حفلها

سماح أنور تكشف معاناتها مع الشلل وسر رفض الفنانين العمل مع محمد صبحي

سماح أنور تكشف معاناتها مع الشلل وسر رفض الفنانين العمل مع محمد صبحي

هل اعتنقت &#34;آشواريا&#34; الإسلام؟

هل اعتنقت "آشواريا" الإسلام؟

فيديو: جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب... شاهدوا ماذا حصل

فيديو: جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب... شاهدوا ماذا حصل

ديمة بياعة تنشر صورتها مع أولادها &#34;وقت فجأة بيصيروا ولادك طولك &#34;

ديمة بياعة تنشر صورتها مع أولادها "وقت فجأة بيصيروا ولادك طولك "

فيديو: بعد وصفها لبوسي شلبي بالـ&#34;رداحة&#34;.. ياسمين الخطيب تتحدث عن علاقاتها بالفنانين

فيديو: بعد وصفها لبوسي شلبي بالـ"رداحة".. ياسمين الخطيب تتحدث عن علاقاتها بالفنانين

فيديو: معجبة ماجد المهندس بعد السّجن:&#34;أحلى حُضن بحياتي وريحته كانت عرق&#34;

فيديو: معجبة ماجد المهندس بعد السّجن:"أحلى حُضن بحياتي وريحته كانت عرق"

فيديو: ثلاث فنانات معرّضات للحبس بسبب رقصة &#34;كي كي&#34;

فيديو: ثلاث فنانات معرّضات للحبس بسبب رقصة "كي كي"

عربي

&#34;المثلية الجنسية&#34; شرط لاستضافة قطر مونديال 2022

"المثلية الجنسية" شرط لاستضافة قطر مونديال 2022

اعترافات صادمة لمصري ضُبط أثناء سفره بسيارته من الجيزة إلى إسرائيل

اعترافات صادمة لمصري ضُبط أثناء سفره بسيارته من الجيزة إلى إسرائيل

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الطلاق في رسالة &#34;SMS&#34;.. خدمة جديدة فقط في السعودية

الطلاق في رسالة "SMS".. خدمة جديدة فقط في السعودية