شؤون فلسطينية

طالع أسماء المسافرين.. الإعلان عن آلية السفر غدًا عبر (معبر رفح)

طالع أسماء المسافرين.. الإعلان عن آلية السفر غدًا عبر (معبر رفح)
معبر رفح "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الثلاثاء 24 تموز/ يوليو 2018، سيكون للحافلات (المتبقي من الحافلة السادسة، والسابعة والثامنة والتاسعة).

ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد غداً الساعة 7:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

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