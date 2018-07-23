دولي

الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية لمدة أربعة أيام

الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية لمدة أربعة أيام
الجيش الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيبدأ مساء اليوم الاثنين، تدريبات ومناورات عسكرية في غلاف غزة، تستمر لمدة أربعة أيام.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن قوات الجيش ستبدأ اليوم تدريبات عسكرية في منطقة سديروت والمجلس الاقليمي شعار هنيغف جنوب إسرائيل، ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل.

وأشار المتحدث إلى أن السكان سيشعرون بحركة نشطة لقوات الجيش والمركبات العسكرية، موضحا أن هذه التدريبات مخطط لها مسبقا.

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