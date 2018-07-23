بدران: على "فتح" ضبط خطابها الإعلامي والتعاطى بإيجابية مع المصالحة

رام الله - دنيا الوطنأعربت حركة حماس، عن استنكارها من ما أسمته "المواقف الإعلامية التي تصدر عن قيادة فتح والتلفزيون الرسمي، ضد مسيرات العودة، والتبريرات المصاحبة للإجراءات في قطاع غزة"، مؤكدة أن تلك المواقف" شامتة بدماء شهداء المسيرات".وطالبت حماس على لسان عضو مكتبها السياسي، حسام بدران، حركة فتح بضبط خطابها وتغليب اللغة الوطنية التي تراعي مطالب الشعب ومشاعره، وتتعاطى مع الإيجابية التي قدمتها حركة حماس في موضوع المصالحة الوطنية.وأوضح بدران، أن تلك التصريحات جميعها تأتي في الوقت الذي تتقدم فيه الحركة بالشكر لكل الأطراف العربية والدولية، ولا سيما الدور المصري، التي تسعى إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة، وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على الشراكة والوحدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والمؤامرة المسماة بصفقة القرن.