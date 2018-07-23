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فلكيًا.. متى موعد عيد الأضحى هذا العام؟

فلكيًا.. متى موعد عيد الأضحى هذا العام؟
الكعبة المشرفة
رام الله - دنيا الوطن
قدر خبراء فلكيون، بأن يكون يوم الأربعاء الموافق 22 آب/أغسطس المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث كشفوا عن ظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة، حينما يمكن رؤيته بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وأكد الخبراء، أنه ستتعذر رؤية الهلال في حالة عدم صفاء الغلاف الجوي، وهو الأمر الذي أكد حدوثه نائب المدير العام في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، قائلا: "بناء على هذا الأمر يكون الأحد 30 ذي القعدة والاثنين غرة شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم الأربعاء 22 آب/ أغسطس أول أيام عيد الأضحى فلكياً".

بدوره، أكد مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، أن رؤية الهلال من المنطقة العربية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب يوم السبت 11 آب/ أغسطس غير ممكنة، مضيفًا: "بالتالي يفترض أن يكون يوم الأحد الموافق 12 آب/ أغسطس، هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون يوم الأربعاء 22 أغسطس أول أيام عيد الأضحى"، بحسب ما نقلت عنه قناة (سكاي نيوز عربية).

وأشار عودة، إلى أن تحديد موعد عيد الأضحى مرتبط بجوانب شرعية أخرى، ولا يمكن حسمه إلا بناء على ما تعلنه الجهات المعنية في حينه.

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