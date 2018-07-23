وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي سير عمل المشاريع التي يدعمها

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الصحّة د. جواد عواد، اليوم، مع فريق من البنك الدولي سير عمل المشاريع التي يدعمها البنك بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية.وناقش الاجتماع سير عمل مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني ومشروع تعزيز رعاية الطوارئ في المستشفيات الحكوميّة.ويضم فريق البنك الدولي (من واشنطن) الخبير الاقتصادي والصحي فرناندو توريس، والخبير الصحي تاكاهيرو هاسومي، وخبير نظم المعلومات العامة زالاتان سابيك، ومسؤولة برنامج التنمية في البنك الدولي في فلسطين سميرة حلس.وأشاد وزير الصحة د. جواد عواد بالدور الكبير الذي يوليه البنك الدولي في دعم القطاع الصحّي في فلسطين.وقال الوزير " نعتز بالعلاقة المتينة بين وزارة الصحّة الفلسطينية والبنك الدولي، باعتباره داعماً أساسياً لقطاع الصحة في المنطقة، وله الكثير من البصمات الواضحة في مراكز العلاج المختلفة."من جهته أثنى الفريق على الدور الريادي الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة الفلسطينية في تطوير القطاع الصحّي في فلسطين بالشراكة مع البنك الدولي، وأكّد على استمرارية وتعزيز دعم البنك الدولي للقطاع الصحي في فلسطين.