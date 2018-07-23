(أونروا): حراس ماتياس شمالي لم يُلقوا قنابل صوتية على المحتجين بغزة

رام الله - دنيا الوطننفت وكالة الغوث (أونروا) قيام الحرس الخاص بمدير عمليات وكالة الأونروا بغزة، ماتياس شمالي، إطلاق قنابل صوتية على المحتجين على التقليصات أمام بوابة الوكالة اليوم الإثنين.وقالت الوكالة في بيان لها: (أونروا) تستنكر الخبر الذي قال إن حراس مدير عمليات وكالة الغوث بغزة ألقوا قنابل صوتية اتجاه المحتجين على التقليصات أمام بوابة الوكالة.وكان مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أكد أن مرافقي ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) إقليم غزة، أطلقوا قنابل الصوت على موظفي برنامج الطوارئ.وأشار المصدر إلى أن إقدام المرافقين على إطلاق القنابل، جاء بعد محاصرة موظفي برنامج الطوارئ لمقر الوكالة، ومنع شمالي من مغادرة مكتبه.وكان العشرات من موظفي برنامج الطوارئ قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب شمالي؛ رفضاً لقرار تقليص الخدمات وإنهاء عقودهم.