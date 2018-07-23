شؤون فلسطينية

سلطة المياه تفتتح وصلات جنوب الخليل وتشغل مضخة تقوع

سلطة المياه تفتتح وصلات جنوب الخليل وتشغل مضخة تقوع
جانب من الافتتاح
رام الله - دنيا الوطن
الخليل: افتتح رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، اليوم الاثنين، وصلات مياه جديدة في بلدتي السموع والظاهرية جنوب مدينة الخليل، والتي ستسهم في زيادة كميات المياه الموردة إلى هذه المناطق.

وأكد غنيم خلال حفل مد الوصلات الجديدة أن سلطة المياه ستواصل عملها الموكل لها في الضغط على الجانب الإسرائيلي، من أجل زيادة كميات المياه المخصصة للمواطن الفلسطيني في ظل قيظ الصيف الحار، وقلة المياه.

وشدد م. غنيم على أن التحديات التي تواجه قطاع المياه جمة وكبيرة، لكنه شدد على أن العمل يسير بتعليمات واهتمام من الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، والتي تقوم على تحسن وتوفير المياه لكل مواطن فلسطيني، وهذا ما تقوم عليه الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه.

وأضاف م. غنيم: لن نعود للخلف، ولن نعود للأزمة التي كنا عليها في الأيام السابقة، هذه الوصلات الجديدة ستحسن من الوضع الحالي سواء في الظاهرية أو السموع وهي لم تأتي على حساب أحد أو كميات مناطق أخرى.

وشدد الوزير غنيم على أن سلطة المياه ستستمر في تنفيذ المشاريع والخطط المختلفة ليستمر الوضع بالتحسن، وقال: كنا وما زلنا وسنبقى حريصين على حقوق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم ودعم صمودهم.

وكان العشرات من أهالي بلدتي السموع والظاهرية في استقبال م. غنيم والوفد المرافق له، لشكره على زيادة كميات المياه المخصصة للبلدتين.

وأكد رئيسا بلديتي السموع والظاهرية حاتم القواريق، وراتب الصبار الدور الهام والجهود التي بذلتها سلطة المياه في الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل زيادة كميات المياه الموردة لهذه المنطقة، التي تعاني شحاً كبيراً في المياه.

وأكد الرجلان أن ما قامت به سلطة المياه أسهم في حل الأزمة الخانقة التي تعاني البلدتين منها منذ فترة زمنية طويلة، ولكن صبر الأهالي أثمر أخيراً حل هذه الأزمة المائية.

كما أعرب رؤساء البلديات وممثلين عن المجتمع المدني عن سعادتهم بالوصلات الجديدة، وثقتهم بعمل وخطة وكوادر سلطة المياه.

كما أشرف م. غنيم على إعادة تشغيل مضخة بئر 11 في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، التي أعيد تشغيلها في وقت وجهد قياسي، لأهمية هذه المضخة في تزويد محافتي بيت لحم والخليل بالمياه.

وشدد م. غنيم على أن سلطة المياه ماضية في سياستها الرامية إلى توفير مياه الشرب للمواطنين مهما كان الثمن، وستبذل كل جهد ممكن، حتى يحصل المواطن الفلسطيني على حقه في المياه، كما هي تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأوضح م. غنيم أن هذا البئر يزود شبكة سلطة المياه الناقلة لتزوبد محافظتي بيت لحم والخليل، حيث عملت الأطقم على مدار الساعة لحل الأزمة في وقت وجهد قياسي.

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