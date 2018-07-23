الحكومة: جريمة قتل جيش الاحتلال للطفل مزهر تمثل إغتيالًا للطفولة

رام الله - دنيا الوطننعت حكومة الوفاق الوطني الى ابناء الشعب الفلسطيني، الشهيد الطفل أركان ثائر مزهر الذي اغتالته قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم الدهيشة.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود : ان جريمة اغتيال الطفل مزهر، تعد استمراراً لجرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال بحق ابناء شعبنا، وتمثل اغتيالاً للطفولة في فلسطين والعالم الذي ننتمي اليه ونعيش فيه.وطالب المتحدث الرسمي المنظمات والهيئات الدولية ذات الاختصاص والصلة التحرك لمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يقترفها بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.