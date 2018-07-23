محافظ القدس: (اليونسكو) مطالبة بالتدخل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنطالب نائب محافظ القدس عبد الله صيام، المجتمع الدولي ومنظماته سيما منظمة اليونسكو بالتدخل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية لحرمة المسجد الاقصى، وحمل إسرائيل على ضمان قيام الاوقاف الاسلامية بإدارة شؤون المسجد بحرية وبشكل كامل.جاء ذلك على خلفية سقوط حجر من الحائط الغربي للمسجد الاقصى وهو الامر الذي اعتبره صيام انتهاكا اسرائيليا يمس قدسية المسجد.ومن جهة ثانية، قال صيام إن اعلان ترامب بشأن القدس أعطى الاحتلال الضوء الاخضر لتنفيذ مخططاته التهويدية بالقدس وترحيل اهلها ، وتضييق المكان عليهم ، كما حدث مؤخرا في بلدة سلوان ،و قرية الخان الأحمر وكبانية ام هارون.