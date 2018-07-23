جبارين: لا صبغة قانونية لقانون القومية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو القائمة المشتركة في الكنيست د. يوسف جبارين إن خطورة قانون القومية العنصري تكمن في أنه يحمل اسم قانون أساس وله صبغة قانونية ويلغي أي حق لشعبنا بدولته المستقلة.وأوضح جبارين لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم ، أن القانون يحمل بندين، الأول إلغاء المكانة الرسمية للغة العربية والثاني إعطاء صلاحيات لإقامة أحياء وبلدات يهودية كما أن القانون لا يتضمن حدودا لدولة الاحتلال الأمر الذي يرسخ سياسة الابرتهايد العنصري.وأشار جبارين إلى أن القيادة بصدد التحرك للتصدي لهذا القانون العنصري جماهيريا وبرلمانيا وقضائيا ودوليا، مبينا أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أعلن اليوم عن توجه رسمي إلى الأمم المتحدة وكذلك محكمة العدل الدولية لإعطاء رأيها بهذه التشريعات العنصرية.