شؤون فلسطينية

فتح: ما جدوى تشكيل حكومة جديدة في ظل وجود الحكومة الحالية؟

فتح: ما جدوى تشكيل حكومة جديدة في ظل وجود الحكومة الحالية؟
حكومة التوافق
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم حركة فتح من قطاع غزة، عاطف أبو سيف على ضرورة ان تلتزم حركة حماس بما وقعت عليه في أكتوبر العام الماضي وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها كاملة في القطاع غزة.

وقال أبو سيف لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين : إن حماس تريد تشكيل حكومة أخرى، متسائلًا عن جدوى تشكيلها في هذا الوقت مع وجود حكومة الوفاق الوطني؟، لافتا الى انه حسب تفاهمات اكتوبر العام الماضي يتم تشكيل حكومة جديدة بعد اجراء الانتخابات العامة التي ستكون نتيجة لتمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها كاملة في القطاع.

واوضح أن المسؤولين المصريين قدموا بعض التصورات لإنهاء الانقسام، ستدرسها حركة فتح، لكنه اكد ان الحركة تريد ضمانات تلتزم بموجبها حماس بتنفيذ تفاهمات 2017.

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