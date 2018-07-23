موقع إسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة سينهار بسرعة كبيرة

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (حدشوت 24) عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها: إن حالة التهدئة التي تسيطر على قطاع غزة، في هذا التوقيت لن تدوم.وقالت المصادر العسكرية الإسرائيلية للموقع: وقف إطلاق النار في غزة سينهار بسرعة كبيرة، وسنعود مرة أخرى لدوامة الاقتتال، فرغم انخفاض عمليات اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف، إلا أنها لا تزال تُطلق، وهذا يعني أن الاققتال ممكن أن يعود بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.