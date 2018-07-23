طائرة إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية، ظهر اليوم الإثنين، بصاروخ، مجموعة من الشبان، شرقي بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.ولم يُسفر الاستهداف عن اصابات، فيما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت عدد من الشبان، بزعم اطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.