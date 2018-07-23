شؤون فلسطينية

طائرة إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا

طائرة إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية، ظهر اليوم الإثنين، بصاروخ، مجموعة من الشبان، شرقي بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

ولم يُسفر الاستهداف عن اصابات، فيما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت عدد من الشبان، بزعم اطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

ظافر ملحم: الإدارة السيئة لجباية شركة الكهرباء سبب أزمات الكهرباء بغزة

ظافر ملحم: الإدارة السيئة لجباية شركة الكهرباء سبب أزمات الكهرباء بغزة

عريقات: عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة محل تساؤل بعد (قانون القومية)

عريقات: عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة محل تساؤل بعد (قانون القومية)

النائب العام يترأس الاجتماع الأول لأعضاء نيابة الجنايات الكبرى

النائب العام يترأس الاجتماع الأول لأعضاء نيابة الجنايات الكبرى

وزارة الاتصالات وليدرز تُطلقان مبادرة حول ريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية

وزارة الاتصالات وليدرز تُطلقان مبادرة حول ريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية

الأعرج يطلع على احتياجات بلدية أبو ديس من المشاريع التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات بلدية أبو ديس من المشاريع التطويرية

تشييع جثمان الشهيد الفتى أركان مزهر في بيت لحم

تشييع جثمان الشهيد الفتى أركان مزهر في بيت لحم

التربية ومحافظة طولكرم تُكرّمان أوائل (الإنجاز) في طولكرم

التربية ومحافظة طولكرم تُكرّمان أوائل (الإنجاز) في طولكرم

ادعيس يُحذر من خطورة سقوط الحجر من حائط البراق

ادعيس يُحذر من خطورة سقوط الحجر من حائط البراق

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

عريقات: عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة محل تساؤل بعد (قانون القومية)

عريقات: عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة محل تساؤل بعد (قانون القومية)

النائب العام يترأس الاجتماع الأول لأعضاء نيابة الجنايات الكبرى

النائب العام يترأس الاجتماع الأول لأعضاء نيابة الجنايات الكبرى

وزارة الاتصالات وليدرز تُطلقان مبادرة حول ريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية

وزارة الاتصالات وليدرز تُطلقان مبادرة حول ريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية

الأعرج يطلع على احتياجات بلدية أبو ديس من المشاريع التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات بلدية أبو ديس من المشاريع التطويرية

تشييع جثمان الشهيد الفتى أركان مزهر في بيت لحم

تشييع جثمان الشهيد الفتى أركان مزهر في بيت لحم

التربية ومحافظة طولكرم تُكرّمان أوائل (الإنجاز) في طولكرم

التربية ومحافظة طولكرم تُكرّمان أوائل (الإنجاز) في طولكرم

ادعيس يُحذر من خطورة سقوط الحجر من حائط البراق

ادعيس يُحذر من خطورة سقوط الحجر من حائط البراق

شركة (بالكو) تُوقع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد

شركة (بالكو) تُوقع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد

منوعات

منعته المعابر من السفر لـ&#34;أراب آيدول&#34;.. الغزي&#34;رؤوف البلبيسي&#34; يفوز بالمركز الثاني بمهرجان مصر الدولي

منعته المعابر من السفر لـ"أراب آيدول".. الغزي"رؤوف البلبيسي" يفوز بالمركز الثاني بمهرجان مصر الدولي

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

تصرف غير متوقع من جوليا بطرس بعد سماع الآذان أثناء حفلها

تصرف غير متوقع من جوليا بطرس بعد سماع الآذان أثناء حفلها

سماح أنور تكشف معاناتها مع الشلل وسر رفض الفنانين العمل مع محمد صبحي

سماح أنور تكشف معاناتها مع الشلل وسر رفض الفنانين العمل مع محمد صبحي

هل اعتنقت &#34;آشواريا&#34; الإسلام؟

هل اعتنقت "آشواريا" الإسلام؟

فيديو: جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب... شاهدوا ماذا حصل

فيديو: جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب... شاهدوا ماذا حصل

ديمة بياعة تنشر صورتها مع أولادها &#34;وقت فجأة بيصيروا ولادك طولك &#34;

ديمة بياعة تنشر صورتها مع أولادها "وقت فجأة بيصيروا ولادك طولك "

فيديو: بعد وصفها لبوسي شلبي بالـ&#34;رداحة&#34;.. ياسمين الخطيب تتحدث عن علاقاتها بالفنانين

فيديو: بعد وصفها لبوسي شلبي بالـ"رداحة".. ياسمين الخطيب تتحدث عن علاقاتها بالفنانين

فيديو: معجبة ماجد المهندس بعد السّجن:&#34;أحلى حُضن بحياتي وريحته كانت عرق&#34;

فيديو: معجبة ماجد المهندس بعد السّجن:"أحلى حُضن بحياتي وريحته كانت عرق"

فيديو: ثلاث فنانات معرّضات للحبس بسبب رقصة &#34;كي كي&#34;

فيديو: ثلاث فنانات معرّضات للحبس بسبب رقصة "كي كي"

عربي

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الطلاق في رسالة &#34;SMS&#34;.. خدمة جديدة فقط في السعودية

الطلاق في رسالة "SMS".. خدمة جديدة فقط في السعودية

بتعليمات ملكية.. الرزاز (انتحاري) في ملفات الفساد ودعوات شبابية لمساندته

بتعليمات ملكية.. الرزاز (انتحاري) في ملفات الفساد ودعوات شبابية لمساندته