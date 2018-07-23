النائب العام يترأس الاجتماع الأول لأعضاء نيابة الجنايات الكبرى

ترأس النائب العام، المستشار د. احمد براك، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة الجنايات الكبرى، بحضور رئيس نيابة الجنايات الكبرى في مكتب النائب العام الأستاذ مجدي الشرعب.





ويأتي ذلك، في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية الحقوق والحريات وإجراء المحاكمات العادلة.





وأكد النائب العام على أهمية دور نيابة محكمة الجنايات الكبرى والتي تم إنشاؤها مؤخراً عملاً بقرار فخامة السيد الرئيس محمود عباس، بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى، وضرورة التمثيل الأفضل للنيابة العامة في المحاكم المختصة، مشيراً إلى المهام الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق والدقة والسرعة والسرية في ظل ارتفاع عدد قضايا الجنايات الكبرى في المحاكم، ومشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع مختلف الشركاء ذوي العلاقة، وتوحيد كافة الجهود في متابعة القضايا التي تقع ضمن الاختصاص، مثمناً الجهود التي يبذلها أعضاء النيابة العامة في هذا المجال.





من جانبه، أشار الأستاذ الشرعب إلى عدد الملفات التي تم إحالتها لمحكمة الجنايات الكبرى من النيابة العامة، قاربت 1544 ملفاً في المحافظات الشمالية، تنوعت ما بين جرائم القتل، وبلغت 13 قضية، والاغتصاب 14 قضية، وهتك العرض 62 قضية، والخطف الجنائي 5 قضايا، وجرائم الجنايات الواردة في قرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي ازدادت بشكل ملحوظ مؤخراً، وبلغت 101 قضية.

رام الله - دنيا الوطن