شؤون فلسطينية

النائب العام يترأس الاجتماع الأول لأعضاء نيابة الجنايات الكبرى

النائب العام يترأس الاجتماع الأول لأعضاء نيابة الجنايات الكبرى
رام الله - دنيا الوطن
ترأس النائب العام، المستشار د. احمد  براك، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة الجنايات الكبرى، بحضور رئيس نيابة الجنايات الكبرى في مكتب النائب العام الأستاذ مجدي الشرعب.

ويأتي ذلك، في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية الحقوق والحريات وإجراء المحاكمات العادلة.

وأكد النائب العام على أهمية دور نيابة محكمة الجنايات الكبرى والتي تم إنشاؤها مؤخراً عملاً بقرار فخامة السيد الرئيس محمود عباس، بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى، وضرورة التمثيل الأفضل للنيابة العامة في المحاكم المختصة، مشيراً إلى المهام الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق والدقة والسرعة والسرية في ظل ارتفاع عدد قضايا الجنايات الكبرى في المحاكم، ومشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع مختلف الشركاء ذوي العلاقة، وتوحيد كافة الجهود في متابعة القضايا التي تقع ضمن الاختصاص، مثمناً الجهود التي يبذلها أعضاء النيابة العامة في هذا المجال.

من جانبه، أشار الأستاذ الشرعب إلى عدد الملفات التي تم إحالتها لمحكمة الجنايات الكبرى من النيابة العامة، قاربت 1544 ملفاً في المحافظات الشمالية، تنوعت ما بين جرائم القتل، وبلغت 13 قضية، والاغتصاب 14 قضية، وهتك العرض 62 قضية، والخطف الجنائي 5 قضايا، وجرائم الجنايات الواردة في قرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي ازدادت بشكل ملحوظ مؤخراً، وبلغت 101 قضية.

أخبار ذات صلة

طائرة إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا

طائرة إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا

ظافر ملحم: الإدارة السيئة لجباية شركة الكهرباء سبب أزمات الكهرباء بغزة

ظافر ملحم: الإدارة السيئة لجباية شركة الكهرباء سبب أزمات الكهرباء بغزة

عريقات: عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة محل تساؤل بعد (قانون القومية)

عريقات: عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة محل تساؤل بعد (قانون القومية)

وزارة الاتصالات وليدرز تُطلقان مبادرة حول ريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية

وزارة الاتصالات وليدرز تُطلقان مبادرة حول ريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية

الأعرج يطلع على احتياجات بلدية أبو ديس من المشاريع التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات بلدية أبو ديس من المشاريع التطويرية

تشييع جثمان الشهيد الفتى أركان مزهر في بيت لحم

تشييع جثمان الشهيد الفتى أركان مزهر في بيت لحم

التربية ومحافظة طولكرم تُكرّمان أوائل (الإنجاز) في طولكرم

التربية ومحافظة طولكرم تُكرّمان أوائل (الإنجاز) في طولكرم

ادعيس يُحذر من خطورة سقوط الحجر من حائط البراق

ادعيس يُحذر من خطورة سقوط الحجر من حائط البراق

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

عريقات: عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة محل تساؤل بعد (قانون القومية)

عريقات: عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة محل تساؤل بعد (قانون القومية)

النائب العام يترأس الاجتماع الأول لأعضاء نيابة الجنايات الكبرى

النائب العام يترأس الاجتماع الأول لأعضاء نيابة الجنايات الكبرى

وزارة الاتصالات وليدرز تُطلقان مبادرة حول ريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية

وزارة الاتصالات وليدرز تُطلقان مبادرة حول ريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية

الأعرج يطلع على احتياجات بلدية أبو ديس من المشاريع التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات بلدية أبو ديس من المشاريع التطويرية

تشييع جثمان الشهيد الفتى أركان مزهر في بيت لحم

تشييع جثمان الشهيد الفتى أركان مزهر في بيت لحم

التربية ومحافظة طولكرم تُكرّمان أوائل (الإنجاز) في طولكرم

التربية ومحافظة طولكرم تُكرّمان أوائل (الإنجاز) في طولكرم

ادعيس يُحذر من خطورة سقوط الحجر من حائط البراق

ادعيس يُحذر من خطورة سقوط الحجر من حائط البراق

شركة (بالكو) تُوقع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد

شركة (بالكو) تُوقع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد

منوعات

منعته المعابر من السفر لـ&#34;أراب آيدول&#34;.. الغزي&#34;رؤوف البلبيسي&#34; يفوز بالمركز الثاني بمهرجان مصر الدولي

منعته المعابر من السفر لـ"أراب آيدول".. الغزي"رؤوف البلبيسي" يفوز بالمركز الثاني بمهرجان مصر الدولي

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

تصرف غير متوقع من جوليا بطرس بعد سماع الآذان أثناء حفلها

تصرف غير متوقع من جوليا بطرس بعد سماع الآذان أثناء حفلها

سماح أنور تكشف معاناتها مع الشلل وسر رفض الفنانين العمل مع محمد صبحي

سماح أنور تكشف معاناتها مع الشلل وسر رفض الفنانين العمل مع محمد صبحي

هل اعتنقت &#34;آشواريا&#34; الإسلام؟

هل اعتنقت "آشواريا" الإسلام؟

فيديو: جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب... شاهدوا ماذا حصل

فيديو: جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب... شاهدوا ماذا حصل

ديمة بياعة تنشر صورتها مع أولادها &#34;وقت فجأة بيصيروا ولادك طولك &#34;

ديمة بياعة تنشر صورتها مع أولادها "وقت فجأة بيصيروا ولادك طولك "

فيديو: بعد وصفها لبوسي شلبي بالـ&#34;رداحة&#34;.. ياسمين الخطيب تتحدث عن علاقاتها بالفنانين

فيديو: بعد وصفها لبوسي شلبي بالـ"رداحة".. ياسمين الخطيب تتحدث عن علاقاتها بالفنانين

فيديو: معجبة ماجد المهندس بعد السّجن:&#34;أحلى حُضن بحياتي وريحته كانت عرق&#34;

فيديو: معجبة ماجد المهندس بعد السّجن:"أحلى حُضن بحياتي وريحته كانت عرق"

فيديو: ثلاث فنانات معرّضات للحبس بسبب رقصة &#34;كي كي&#34;

فيديو: ثلاث فنانات معرّضات للحبس بسبب رقصة "كي كي"

عربي

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الطلاق في رسالة &#34;SMS&#34;.. خدمة جديدة فقط في السعودية

الطلاق في رسالة "SMS".. خدمة جديدة فقط في السعودية

بتعليمات ملكية.. الرزاز (انتحاري) في ملفات الفساد ودعوات شبابية لمساندته

بتعليمات ملكية.. الرزاز (انتحاري) في ملفات الفساد ودعوات شبابية لمساندته