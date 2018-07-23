شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات وليدرز تُطلقان مبادرة حول ريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية

وزارة الاتصالات وليدرز تُطلقان مبادرة حول ريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية
رام الله - دنيا الوطن
وقع د. علام موسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشادي العطشان، المدير التنفيذي لمؤسسة (ليدرز) مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة لتعزيزريادة الأعمال والابتكار والبيانات الحكومية المفتوحة، وذلك اليوم الاثنين الموافق 23 تموز/ يوليو 2018 في مقر مؤسسة (ليدرز) في رام الله.

وحضر حفل التوقيع ممثلون عن الوزارة والمؤسسة، ووكالة التنمية الكورية (كويكا) ومجموعة من رياديي الأعمال المستفيدين من برامج المؤسسة، وقدم كل من المدير التنفيذي للشركة الناشئة (جوبس)، أمجد حمارشة، والمؤسِّسة الشريكة لمؤسسة (ريد كرو)، ليلى عقل، عرضاً عن تجربتهم كرياديي أعمال وعن التحديات والصعوبات التي تواجههم في الوصول للمعلومات التي تخدم مشاريعهم وأهمية هذه المبادرة في رفع قدرات أصحاب المشاريع الناشئة، كما وتجول الوزير والحضور في المؤسسة وتعرفوا على عدد من الشركات التي تحتضنها (ليدرز).

وقال الدكتور موسى: إن إطلاق المبادرة، يأتي في إطارالسعي لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وتنمية قدرات العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال الاستفادة من  الطاقات الوطنية وتنميتها والاستخدام الأفضل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفاً، أن الاتفاقية تصب في دور الوزارة بتوفير بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة، تساعد على تعزيز المنافسة والانتاجية، وترفع من كفاءة الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير د. موسى: "نؤمن بالرياديين وقطاع الأعمال الناشئة أولاً، لاننا لا يمكن أن نبني وطن واقتصاد وطني وأن نعزز صمود الفلسطينيين بدون هذه الفئة، وثانياً، لأن هذه الأعمال هي رافدٌ أساسيٌ ومهم لخلق فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة وهي المشكلة التي عادةً ما تؤرق الحكومات والدول، ناهيكم عن أن هذه الأعمال الناشئة او startups تتحول مع الزمن إلى شركات كبرى، الإبداع يُولد صغيراً ثم يكبر ولا حدود له".

وأكد أن الوزارة منفتحة على التعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص في كلّ ما من شأنه دعم ريادة الأعمال والابتكار في قطاع المعلوماتية لاسيّما البيانات الحكومية المفتوحة مع مؤسسة (ليدرز).

وبدوره، أشاد العطشان بأهمية مثل هذه المبادرات وضرورة التعاون المستمر بين القطاع الحكومي والمؤسسات العاملة في مجال التطوير الاقتصادي قائلاً: "إن توفير البيانات الحكومية التي تخدم قطاع الاستثمار في فلسطين، وبالأخص المشاريع الناشئة وعرضها في بوابة واحدة، سيسهل الوصول إليها، وسيزيد من فرص الاستفادة من هذه البيانات من أجل ابتكار تطبيقات وخدمات بطرق إبداعية ذات فوائد اجتماعية واقتصادية لعامة المستخدمين".

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