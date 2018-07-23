الأعرج يطلع على احتياجات بلدية أبو ديس من المشاريع التطويرية

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، على احتياجات بلدية أبو ديس في محافظة القدس من المشاريع التنموية والتطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بعمل المجلس البلدي، ومتابعاته مع المواطنين واحتياجاتهم.جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه اليوم الاثنين، مع رئيس بلدية أبو ديس، نبيل بدر، وأعضاء من المجلس البلدي، بحضور مدير عام المشاريع، عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي القدس، موسى الشاعر.واستعرض بدر احتياجات أبو ديس من المشاريع التنموية والتطويرية ومنها مشروع تأهيل وتعبيد الطرق الداخلية والرئيسة والرابطة، بالإضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بالتعامل مع النفايات، والمساعدة في استكمال بناء مجمع الخدمات، وغيرها من الاحتياجات والقضايا المتعلقة بالمتابعات مع المواطنين.بدوره، أكد الأعرج إيلاء الوزارة أهمية قصوى لمحافظة القدس وهيئاتها المحلية، وتعمل جاهدة على توفير كافة الاحتياجات الملحة، والتي من شأنها تعزيز صمود المواطنين في أرضهم وتثبيتهم فيها.وأضاف الأعرج: "الوزارة رصدت خلال هذا العام ومن موازنتها التطويرية رزمة من المشاريع، التي سيتم تنفيذها لصالح البلديات والمجالس القروية، وذلك بناءً على الاحتياجات وحسب الأولوية التي تم تحديدها من خلال التنسيق مع الهيئات المحلية".وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة في الوزارة، بالعمل على متابعة كافة الاحتياجات والقضايا، التي جرى طرحها خلال اللقاء، وتلبية الاحتياجات ضمن الإمكانات المتاحة.