تشييع جثمان الشهيد الفتى أركان مزهر في بيت لحم

شيعت جماهير محافظة بيت لحم، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الفتى أركان ثائر مزهر (15 عاماً)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء، في قرية أرطاس.





وكان الفتى مزهر، قد استشهد فجر اليوم، عندما أصابه جنود الاحتلال الإسرائيلي برصاصة قاتلة في الصدر، خلال مواجهات شهدها المخيم.





وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي مروراً بشارع القدس الخليل، وصولاً إلى منزل والد الشهيد، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل نقله إلى ساحة مدرسة ذكور الدهيشة والصلاة عليه، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.





وعم الإضراب التجاري الشامل مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة ومدينة بيت لحم حداداً على الشهيد.

رام الله - دنيا الوطن