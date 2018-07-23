التربية ومحافظة طولكرم تُكرّمان أوائل (الإنجاز) في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنكرّمت وزارة التربية والتعليم العالي ومحافظة طولكرم، وبرعاية ومشاركة الوزير صبري صيدم والمحافظ عصام أبو بكر، اليوم، الطلبة المتفوقين من أوائل امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) على مستوى المحافظة، والبالغ عددهم 43 طالباً من الفروع الأكاديمية والمهنية المختلفة.وحضر مراسم التكريم، عقيلة رئيس الوزراء د. رامي حمد الله، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية نديم سامي، ومديرة تربية طولكرم سلام الطاهر، ورئيس البلدية محمد يعقوب، ورئيس الغرفة التجارية الزراعية إبراهيم أبو حسيب، وقائد منطقة طولكرم العميد زاهي سعادة، وأمين سر إقليم فتح حمدان سعيفان، ورئيس جمعية رعاية شؤون الطلبة مأمون ناصيف، وعدد من ممثلي الجامعات المحلية، وممثلو الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والوطنية والأهلية، وحشد من الأسرة التربوية، وأولياء أمور الطلبة المكرمين.وفي كلمته، أشاد صيدم بتفوق طلبة (الإنجاز) لهذا العام، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني باقٍ رغم كيد الاحتلال، وسيواصل تحقيق الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي، وسيبقى متشبثاً بالإرادة والعزيمة والإصرار.وعبّر الوزير عن فخره بالطلبة المتفوقين، قائلاً: "هناك عدد كبير من الطلبة يؤمنون برسالة الحكومة ورسالة التعليم العالي وأن مسيرة التعليم باقية، والاحتلال إلى زوال، والمنهاج الفلسطيني يجب أن يكتب بأيدي فلسطينية خالصة".وتطرق صيدم إلى انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد الطلبة والمؤسسات التربوية؛ خاصةً في مدارس التحدي والإصرار وغزة وعموم محافظات الوطن، مشيداً بإصرار وعزيمة الشعب الفلسطيني وتسلحه بالعلم والمعرفة.وجدد وزير التربية تأكيده على الشراكة الناجزة لدعم قطاع التعليم وتطويره، معبراً عن شكره وتقديره لجميع المؤسسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي في طولكرم، مقدماً التهاني للطلبة ولذويهم على هذا الإنجاز الذي يستحق الاحتفاء والفخر.بدوره، نقل أبو بكر تهاني الرئيس محمود عباس ومباركته للطلبة المتفوقين وعائلاتهم وأسرة التربية والتعليم العالي على ما حققوه من نجاح وتفوق وإبداع، مؤكداً "أن محافظة طولكرم اعتادت على تكريم كوكبة جديدة من الفرسان المتفوقين، الذين نخطو معهم ونسلمهم الراية لتحقيق الأهداف الفلسطينية في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وأثنى المحافظ على جهود رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لدعمه المتواصل للمسيرة التعليمية، ومتابعته المستمرة لإنجازات المحافظة، مشيداً في ذات الوقت بدور وزارة التربية ممثلةً بالوزير صيدم، وأسرة مديرية التربية، والمعلمين والإداريين والطواقم العاملة؛ على ما قدموه ويقدمونه لتحقيق هذا الإنجاز.وأكد أبو بكر أن المحافظة حرصت على تأمين بيئة مناسبة للأجواء الدراسية من خلال تظافر الجهود من مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيداً بدور المؤسسة الأمنية على ما قدمته من أجل إنجاح امتحان "الإنجاز"، لافتاً إلى أن المحافظة تصبو للوصول إلى نتائج أفضل في الأعوام القادمة، معلناً عن تبرع لجنة صندوق التكافل الخيري بمبلغ (100) دينار أردني لكل طالب من أوائل الطلبة المتفوقين على مستوى المحافظة، إضافة لمتابعة المكرمة الرئاسية للأوائل التي يقدمها سنوياً الرئيس محمود عباس.من جهتها، تحدثت الطاهر في كلمتها الترحيبية، عن الجهود التي تبذلها المديرية من أجل تحسين نوعية التعليم وتركيزها على العديد من البرامج والمشاريع النوعية التي تخدم المنطلقات التطويرية لوزارة التربية، شاكرةً وزير التربية لدوره البارز في الارتقاء بقطاع التعليم وتحسين مخرجاته في فلسطين، مثمنةً دور المؤسسات الشريكة والداعمة للتعليم، وجهود أسرة مديرية التربية على ما قدموه في سبيل إنجاح امتحان "الإنجاز".وفي كلمة الطلبة المتفوقين، التي ألقاها الطالب محمد صلاح خضر أحد العشرة الأوائل على مستوى الوطن في الفرع العلمي من مدرسة الفاضلية الثانوية، أكد أن تفوقه وبقية الطلبة يأتي ثمرةً للجد والاجتهاد، مشيداً بجهود وزارة التربية وقيادتها ومديريتها وكل من أسهم لإنجاح امتحان "الإنجاز"، داعياً جميع الطلبة الاستمرار بالتشبث برسالة العلم والمعرفة.من جهتهما، ألقى كل من سعيفان وناصيف، كلمةً قدما فيها التهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين وذويهم على هذا التميز والإنجاز الذي من شأنه وضع اسم فلسطين دائماً على خارطة المعرفة، مشيدين بحرص وزارة التربية على تنشئة جيل فلسطيني متسلح بالعلم والمعرفة وقادر على تحمل مسؤولياته.وفي ختام الحفل، الذي تخلله عدة فقرات فنية من تقديم كورال مدرسة بنات عنبتا الثانوية، وذكور عبد الرحيم الحاج محمد، وفقرة غنائية للطالبة زينه أيمن لفداوي؛ تم توزيع المكافآت والدورع على الطلبة الأوائل، كما تم تكريم رعاة وداعمي الحفل والعملية التعليمية واللجنة التحضيرية.يشار أن اللجنة التحضيرية للاحتفال تكونت من مديرية التربية والتعليم العالي، ومحافظة طولكرم، وإقليم حركة فتح بطولكرم، وفصائل العمل الوطني، وبلدية طولكرم، والغرفة التجارية، وجامعتي فلسطين التقنية "خضوري" والقدس المفتوحة - فرع طولكرم، وجمعية رعاية شؤون الطلبة.فيما رعى الحفل كل من صندوق التكافل الخيري، وشركة أكرم سبيتاني وأولاده، وبنك القاهرة عمان، وشركة أبناء علي أبو صلاح، وبلدية طولكرم، وجمعية رعاية شؤون الطلبة، والغرفة التجارية، وشركة المشروبات الوطنية كابي - كوكا كولا، وإدارة مدارس الإسراء النموذجية.