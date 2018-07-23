ادعيس يُحذر من خطورة سقوط الحجر من حائط البراق

وتشكل تهديداً لهذا المعلم الديني الحضاري، الذي يعمل الإسرائيليون، صباح مساء، لهدمه وإحلال هيكلهم المزعوم بدلاً عنه.



وطالب ادعيس (يونسكو) للوقوف أمام هذا الحادث الخطير، الذي يدعوهم لمتابعته والتدقيق في مسبباته الحقيقية، خاصة في ظل القرار الأخير لها حول حماية البلدة القديمة في القدس واعتبار حائط البراق مكاناً خالصاً للمسلمين.



رام الله - دنيا الوطنحذر الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية من خطورة ما حدث صباح اليوم الاثنين، من سقوط أحد حجارة حائط البراق، بشكل يدعو لضرورة العمل الجاد والسريع لحماية المسجد الأقصى كمكان وقفي ديني حضاري تاريخي، فهذا التطور الخطير، يجب أن ينظر له بجدية بالغة.وقال ادعيس: إن الحفريات الإسرائيلية التي يتم التحذير منها يومياً والتي تتم صباح مساء، أسفل المسجد الأقصى وحوله، سيكون لها انعكاسات حقيقية وخطيرة على بنية الأقصى وأسسه وأسواره، التي أظهرت اليوم أحد النتائج التي قد تتطور لشيء أكثر خطورة،