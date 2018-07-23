شركة (بالكو) تُوقع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد

وقّعت شركة (بالكو) للاستيراد والتوزيع، ممثلة برئيس مجلس إدارتها كمال محاميد، مع سلطة النقد، ممثلة بمحافظ سلطة النقد عزام الشوا، مذكرة تفاهم في مقر سلطة النقد برام الله، رغبة من (بالكو) الحصول على خدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، والاستفادة من هذا النظام، الذي يضم قاعدة بيانات، تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة بالأشخاص والعملاء أفراداً أًو مؤسسات، وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.





وترى (بالكو) أن توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة النقد لتزويدها بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، يهدف لتعزيز المكانة والقدرة الاستثمارية للشركة؛ ولحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو القدرة الائتمانية، لضمان سلامة واستقرار العمل والرقابة عليه.





وأوضح رئيس مجلس ادارة (بالكو) أنه ومن خلال مذكرة التفاهم ستتمكن الشركة من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معهم بأسس الشيكات الآجلة، واتخاذ القرار الائتماني السليم، الذي يحد ويجنب من التعرض لمخاطر ائتمانية.





ويذكر، أن شركة (بالكو) هي من الشركات الرائدة في مجال الاستيراد والتوزيع في مناطق الضفة والقدس وغزة، وهي وكيل للعديد من العلامات التجارية العالمية، ومنها شركة كيمبرلي كلارك العالمية، والمالكة للعديد من العلامات التجارية المعروفة مثل: "هاجيز، كلينيكس، كوتكس، موليت" وغيرها، وشركة ريكيت بنكيزر العالمية التي تملك العديد من العلامات التجارية المعروفة مثل "ايرويك، فينش، ديتول، فانيش" وغيرها و شركة زوبيلا الايطالية والمالكة لعلامة سبيرا، وهي المنتجات المتخصصة في مكافحة الحشرات الطائرة، بالإضافة للسلع الغذائية مثل ارز بوندي شيف.

رام الله - دنيا الوطن