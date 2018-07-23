الإعلام: الهجوم على (CNN) و(BBC) دليل فشل رواية الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناعتبرت وزارة الإعلام هجوم خارجية الاحتلال على شبكة الأخبار الأمريكية (CNN)، وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)؛ لتغطيتهما العدوان الأخير على غزة دليلًا على فشل الاحتلال في تمرير روايته الحافلة بالادعاءات والزيف إلى الرأي العام العالمي.وأكدت أن الحملة الشعواء على الشبكة الأمريكية والهيئة البريطانية، تثبت أن إسرائيل لا تكتفي بالعنصرية والإرهاب ضد أبناء شعبنا، بل تسعى لمحاصرة الحقيقة، وتقديم خطاب يقلب واقع الحال، ويمرر رؤية منحازة للاحتلال، ومعادية لنضالنا المشروع.وترى الوزارة في تزامن الانتقادات الإسرائيلية لوسائل الإعلام الأجنبية، مع إقرار ما يسمى (قانون العنصرية)، ومناقشة قانوني (منع التصوير) و(فيسبوك) محاولة لخلط الأوراق، وحرفًا للقضية الأساسية الماثلة في العنصرية والتطرف والعدوان عن مسارها، وللتأثير على الإعلام الدولي؛ ليتطابق مع كل ما يسعى الاحتلال لتمريره، بالتوازي مع الانحياز الأمريكي لإسرائيل، الذي عبّر عنه مستشار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي تيد كروز، حين تطوع للادعاء بأن (BBC)"عرضت الأحداث في غزة بصورة محرفة"!وتٌذكّر الوزارة بشهداء الصحافة، والأطفال، والمقعدين، والمسعفين، الذين قتلوا بدم بارد، خلال المسيرات السلمية في غزة، وسط صمت خارجية إسرائيل، وتجاهل كل المتحالفين معها.