إصابة طفل (عامان) بجروح خطيرة بعد تعرضه لحادث سير برفح





وأوضح المقدم فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الطفل محمود أحمد السندي (عامان) أصيب إصابة خطيرة، بعدما صدمته مركبة من نوع (فولكس) في مخيم يبنا برفح.





وأشار حرب إلى أن شرطة المرور، فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادث.









رام الله - دنيا الوطنأصيب طفل بجراح اليوم الاثنين، في حادث سير وقع في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.