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مناوشة و"قصف جبهات" بين كاتب إسرائيلي وبرلمانية كويتية بسبب "المغضوب عليهم"

مناوشة و"قصف جبهات" بين كاتب إسرائيلي وبرلمانية كويتية بسبب "المغضوب عليهم"
صفاء الهاشم
خاص دنيا الوطن
سخر الكاتب الإسرائيلي المثير للجدل "إيدي كوهين" من دولة الكويت، مستغلاً جملة "المغضوب عليهم" المذكورة في القرآن الكريم في سورة الفاتحة.

كانت البداية حين غرد كوهين قائلاً:"درجة الحرارة عنا هلا في إسرائيل 26 والجو صافي والهواء نقي عالآخر مع نسمة هوى طيبه .. ودرجة الحرارة هلا بالكويت ٥٠ درجة مع غبراء وطوز وعجه وانعدام رؤية وإيقاف ملاحة جوية وبحرية وتحذير بري .. من المغضوب عليهم !؟ نحنا ولا جماعة الغانم !!".

تغريدته أغضبت الكثيرين، لكن البرلمانية صفاء الهاشم تصدت له بالرد، فكتبت: "طبيعتنا الجغرافية غير مرتبطة برضى الرب، فنحن ننعم بما لاتمتلكونه!! الأمن والأمان، وحفلات زفافنا لايتم تفجيرها، أنتم المغضوب عليكم ليوم الدين بتصديق من المولى وكتابه الكريم، جمرة مرزوق الغانم في أكبادكم لن تنطفئ".

ورد الكاتب كوهين، على الهاشم بتغريدة أخرى، مطالبًا إياها بالتنحي وفسح المجال أمام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للرد، وهو الذي يكن له الإسرائيليون عداوةً بسبب مواقفه في الاتحاد البرلماني الدولي.



إيدي كوهين

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