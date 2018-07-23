المالكي يودِّع القنصل السويدي العام وممثل تشيلي لدى دولة فلسطين



من جانبها قدَّمت السيدة "آن صوفي نيلسون" شكرها وتقديرها لحكومة دولة فلسطين وجميع المسؤولين على التعاون الذي حظيت به من كل الجهات خلال فترة عملها، وأكدت حرص بلادها على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية مع فلسطين في المجالات كافة.



كما ودَّع الوزير د. رياض المالكي، الممثل التشيلي لدى دولة فلسطين السيد فرانسيسكو بيرناليس، لمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين.



وعبَّر المالكي عن بالغ تقديره للجهود التي قام بها الممثل التشيلي في تعزيز العلاقات الفلسطينية التشيلية في شتى المجالات، وأشاد بـالعلاقات المميزة التاريخية التي تربط الشعبين التشيلي والفلسطيني، وبدعم الحكومة التشيلية المتواصل لحقوق شعبنا المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



وتمنى الدكتور المالكي للسفير التشيلي النجاح والتقدم، آملا باستمرار دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة لعب بلاده دوراً مهماً في أي جهود دافعة لعملية السلام، تفضي إلى رفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا، وإقامة الدولة وتقرير المصير.



من جانبه، عبر السفير التشيلي عن شكره على حسن الضيافة التي تمتع بها خلال إقامته في فلسطين، وتقديره للتعاون والمساعدة التي حظي بها لإنجاح مهامه، كما عبَّر عن أمنياته في تحقيق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



رام الله - دنيا الوطنإستقبل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بمكتبه في رام الله صباح اليوم قنصل مملكة السويد العام السيدة "آن صوفي نيلسون"، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها قنصلاً عامَّاً لدى دولة فلسطين. وخلال اللقاء أثنى الوزير د.المالكي على الجهود التي بذلتها السيدة "آن صوفي نيلسون" خلال فترة عملها مما أسهم في تعزيز العلاقات بين السويد وفلسطين، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين.