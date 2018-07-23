"المثلية الجنسية" شرط لاستضافة قطر مونديال 2022





ونشر موقع PinkNews بيانًا لناطق باسم (فيفا) يقول: إن المنظمة الدولية الموكلة بالمونديال تبلّغت بما فعلته الرقابة الصحفية القطرية في ثماني مرات مؤخرًا، عندما حذفت من صحيفة (نيويورك تايمز) التي تصدر في الدوحة إشارات وردت في تقارير تتحدث عن الشذوذ الجنسي في المونديال، وكيف أنه سيشكل مشكلة اجتماعية في مونديال الدوحة 2022.وأضاف الناطق باسم (فيفا) أن فريقهم الموجود في الدوحة يتابع هذا الموضوع، وسيتخذ قراره على ضوء ما يلتزم به القطريون تنفيذًا لما كانوا وافقوا عليه عندما تم الاتفاق معهم على استضافة مباريات كأس العالم.ونقل تقرير PinkNews عن آلان هوغارت المسؤول في منظمة العفو الدولية، أن هذا الموضوع سيجري بحثه أثناء الزيارة القريبة التي سيقوم بها أمير قطر للندن، فيما قال آندي هارفي، الخبير المحكّم في التشريعات الرياضية، إن على قطر أن تلتزم رسميًا وعلنيًا بالسماح للمثليين ليس فقط أثناء فترة كأس العالم، وإنّما كتشريع قانوني دائم، كما حصل مع روسيا قبل أن تستضيف كأس العالم 2018.وكانت شبكة ABC news الأمريكية نشرت تقريرًا أظهرت فيه تدخل أجهزة الأمن والإعلام القطرية في ثمانية تقارير لصحيفة (نيويورك تايمز)، ما بين أبريل وتموز هذا العام، وشطبت منها في النسخة المقروءة بالدوحة، الإشارة للمثلية الجنسية باعتبارها جزءًا مفترضًا من ترتيبات مونديال 2022.وقال التقرير: الأجهزة القطرية شطبت إشارات في تقارير (نيويورك تايمز)، وتركت مكانهما فراغًا، مع إشارة إلى الشطب بمقتضى الضرورة الاستثنائية.