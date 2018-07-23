شؤون فلسطينية

مليون دولار خسائر القطاع الزراعي جراء إغلاق (معبر كرم أبو سالم)

مليون دولار خسائر القطاع الزراعي جراء إغلاق (معبر كرم أبو سالم)
خاص دنيا الوطن - سندس الأشقر
أكد مدير عام التسويق في وزارة الزراعة بقطاع غزة، تحسين السقا، أن القطاع الزراعي بغزة، تعرض لخسائر بلغت نحو مليون دولار؛ وذلك نتيجة لإغلاق إسرائيل (معبر كرم أبو سالم) التجاري.

وقال السقا، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن قطاع غزة لم يصدر منذ أسبوع أي من منتجاته الزراعية إلى الخارج، الأمر الذي أدى إلى خسائر فادحة، تُقدر بمئة ألف دولار يومياً.

وأضاف السقا: "كنا نصدر حوالي 150 لـ 200 طن يومياً، وبالأسبوع حوالي 600 طن أو 700 طن، الآن يخسر القطاع الزراعي تصدير حوالي 1500 طن خلال فترة إغلاق المعبر".

وشدد السقا، على أن إغلاق المعبر، أثر سلباً على القطاع الزراعي، خاصة مع منع إسرائيل دخول مقومات الإنتاج الزراعي كالأشتال والبذور والأسمدة والأدوية.

وأكمل: "نحن نستعد لموسم زراعي جديد في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وعدم دخول تلك المنتوجات، سيؤدي إلى خسائر أكبر وضياع مواسم الزراعة المقبلة".

يذكر، أن إسرائيل أغلقت منذ أكثر من أسبوع (معبر كرم أبو سالم) جنوب قطاع غزة، ومنعت دخول البضائع للقطاع؛ باستثناء بعض المواد الإنسانية الأساسية، وذلك رداً على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من غزة. 

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