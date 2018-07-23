الخضري يدعو لفتح (معبر كرم أبو سالم) فوراً

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، إلى ضرورة فتح (معبر كرم أبو سالم) جنوب قطاع غزة بشكل فوري، والسماح بحرية الحركة التجارية، ووقف قوائم الممنوعات.وأكد الخضري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يمارس عقوبة جماعية ضد غزة، ويجب إخراج المعابر من أي معادلات، لأن هذه المعابر، يجب أن تبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية والأفراد.وقال الخضري ” الوضع الحالي في غزة الأخطر والأسوأ مما كان عليه في السابق، خاصة بعد خطة الخنق الإسرائيلية، وإغلاق (معبر كرم أبو سالم) المتواصل للأسبوع الثاني.وقال: "فكرة خنق غزة، تستهدف بشكل أساسي القطاعين الصناعي والتجاري"، مبيناً أن الاحتلال منع ألف سلعة من دخول القطاع، إضافة للمواد الخام للصناعة، ووقف التصدير نهائياً.ووجه الخضري رسالة للمجتمع الدولي وأحرار العالم بأن "غزة تعيش ظروفاً صعبة، وتنتظر إسناداً عربياً ودولياً، حتى تنتهي هذه الحالة الخطيرة التي تعيشها".وشدد على حاجة القطاع لمشاريع تشغيل وتأهيل لكل القطاعات الحيوية، وفتح المعابر كلها دون استثناء، والعمل على تدشين ميناء غزة، وإعادة بناء المطار، وممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، باعتبار ذلك من الحقوق.وبين الخضري، أنه رغم الحصار إلا أن القطاع الزراعي في غزة استطاع أن ينتج منتجات ذات مواصفات عالمية، وقادر على التصدير دولياً، وبالفعل هناك تعاقدات بين المزارعين وأطراف عربية، لكنها توقفت بسبب الحصار والإغلاق.وجدد الخضري الدعوة لتوحيد الصف الفلسطيني من أجل التخفيف عن المواطن الفلسطيني، مؤكداً أنه دون وحدة وطنية، سنبقى في وضع أكثر من صعب، وأكثر من كارثي، والكل خاسر في معادلة الانقسام.