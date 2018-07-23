عربي

ضبط مصري أثناء سفره بسيارته من الجيزة إلى "إسرائيل".. اعترافاته صادمة

ضبط مصري أثناء سفره بسيارته من الجيزة إلى "إسرائيل".. اعترافاته صادمة
أرشيفية لاعلاقة لها بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
حول شاب مصري يُدعى محمد، يوم عمل طبيعي لرجال الشرطة المصريين اللذين يتولون نقطة تفتيش على مسافة 14 كيلو متر من مدينة السويس، إلى يوم غير عادي أبداً.

حيث تفاجأ رجال الشرطة بمحمد عبدالحليم (32 عاماً) يستعجلهم إجراءات التفتيش بسيارته السوزوكي، ليتم سؤاله بعفوية من الشرطة عن سبب استعجاله، فيجيب بهدوء: "أنا رايح إسرائيل بعربيتي أدور على شغل"، ظن سائله أن الشاب يمزح، لكنه أكد عزمه السفر إلى هناك وأنه استعد لذلك بالفعل.

وبحسب صحيفة مصراوي المحلية، لا توجد مادة في القانون المصري، تمنع السفر إلى "إسرائيل"، أو تعاقب عليه، لكن بتفتيش سيارته وحقيبة سفره، ضبط معه 3 قطع سلاح أبيض "سكاكين" وجهاز لاب توب، وهاتفي محمول، وتاب، و6 كروت ميموري. إضافة إلى منظار وأوراق حكومية خاصة به وأسرته، وكتاب ديني باللغة العبرية، ومقذوف خاص ببنادق الرش الخاصة بصيد الطيور الصغيرة.

وبجانب ذلك حمل "محمد" والذي يعمل مترجمًا فوريًا على شبكة الإنترنت، 4 كتب أخرى باللغة الأجنبية وجنيهان ذهب، ودبلة ذهبية، ومبلغ 9400 جنيه.

وقال مصدر أمني إن المتهم برر في محضر الشرطة اعتزامه السفر إلى إسرائيل للبحث عن فرصة عمل هناك، وأضاف المصدر "محمد كان غير مبالٍ بما يقوله، ويتحدث عن سفره إلى إسرائيل وكأنه متجه إلى إحدى القرى السياحية بعيون موسى"، مشيرًا إلى أنه لم يحمل معه جواز سفر أو تأشيرة لدخول الدولة المجاورة.

بعد ليلة قضاها المتهم في الحجز، أُحيل محمد للنيابة، وبعد التحقيق معه قررت النيابة التحفظ عليه، وإخطار أسرته بعد شك وكيل النيابة الذي تولى التحقيق في سلامة القوى العقلية للمتهم.

حضرت أسرة الشاب، وقدّمت مستندات تفيد أن "محمد" خريج كلية آداب قسم إنجليزي، وأنه يتلقى علاجًا من اضطرابات نفسية، وخيالات تنتابه من حين إلى آخر.

قالت والدته إنه تشاجر معها في منزلهم بالجيزة، قبل أن يسافر، ثم بعث إليها وإلى شقيقه برسالة من هاتفه المحمول، يوصي فيها بأن تؤول كل ممتلكاته، وكتبه إلى والدته بعد وفاته، وقررت النيابة تسليم الشاب لأسرته بعد توقيع والده على تعهد برعايته صحيًا ونفسيًا.

أخبار ذات صلة

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الطلاق في رسالة &#34;SMS&#34;.. خدمة جديدة فقط في السعودية

الطلاق في رسالة "SMS".. خدمة جديدة فقط في السعودية

بتعليمات ملكية.. الرزاز (انتحاري) في ملفات الفساد ودعوات شبابية لمساندته

بتعليمات ملكية.. الرزاز (انتحاري) في ملفات الفساد ودعوات شبابية لمساندته

فيديو: قصف إسرائيلي على مدينة حماة.. والدفاعات السورية تُسقط ثلاثة صواريخ

فيديو: قصف إسرائيلي على مدينة حماة.. والدفاعات السورية تُسقط ثلاثة صواريخ

الأردن تُقدم مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية بشأن اقتحامات المسجد الأقصى

الأردن تُقدم مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية بشأن اقتحامات المسجد الأقصى

الأردن يسمح بمرور لاجئين سوريين لتوطينهم في دول غربية

الأردن يسمح بمرور لاجئين سوريين لتوطينهم في دول غربية

مصرع 119 حوثياً وأسر 17 في صعدة وحجة خلال يومين

مصرع 119 حوثياً وأسر 17 في صعدة وحجة خلال يومين

مظاهرات في العراق &#34;لإسقاط الفاسدين&#34;

مظاهرات في العراق "لإسقاط الفاسدين"

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

الخضري يدعو لفتح (معبر كرم أبو سالم) فوراً

الخضري يدعو لفتح (معبر كرم أبو سالم) فوراً

الخارجية تُدين تصريحات شتاينتس العنصرية التحريضية

الخارجية تُدين تصريحات شتاينتس العنصرية التحريضية

الحمد الله: لا يمكن لأية قرارات مهما كان شكلها أن تعطي شرعية للاحتلال

الحمد الله: لا يمكن لأية قرارات مهما كان شكلها أن تعطي شرعية للاحتلال

الشرطة الإسرائيلية تُصيب ستة مواطنين في بلدة سخنين

الشرطة الإسرائيلية تُصيب ستة مواطنين في بلدة سخنين

الديك يُودّع وفد الأطفال المتوجه إلى عُمان

الديك يُودّع وفد الأطفال المتوجه إلى عُمان

صيدم يُسلّم اعتماداً لتخصصٍ جديدٍ بجامعة الأقصى

صيدم يُسلّم اعتماداً لتخصصٍ جديدٍ بجامعة الأقصى

مصرع طفل بحادث دهس في بلدة تفوح غرب الخليل

مصرع طفل بحادث دهس في بلدة تفوح غرب الخليل

مدير المسجد الأقصى يدعو لشد الرحال إليه

مدير المسجد الأقصى يدعو لشد الرحال إليه

منوعات

فيديو: جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب... شاهدوا ماذا حصل

فيديو: جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب... شاهدوا ماذا حصل

ديمة بياعة تنشر صورتها مع أولادها &#34;وقت فجأة بيصيروا ولادك طولك &#34;

ديمة بياعة تنشر صورتها مع أولادها "وقت فجأة بيصيروا ولادك طولك "

فيديو: بعد وصفها لبوسي شلبي بالـ&#34;رداحة&#34;.. ياسمين الخطيب تتحدث عن علاقاتها بالفنانين

فيديو: بعد وصفها لبوسي شلبي بالـ"رداحة".. ياسمين الخطيب تتحدث عن علاقاتها بالفنانين

فيديو: معجبة ماجد المهندس بعد السّجن:&#34;أحلى حُضن بحياتي وريحته كانت عرق&#34;

فيديو: معجبة ماجد المهندس بعد السّجن:"أحلى حُضن بحياتي وريحته كانت عرق"

فيديو: ثلاث فنانات معرّضات للحبس بسبب رقصة &#34;كي كي&#34;

فيديو: ثلاث فنانات معرّضات للحبس بسبب رقصة "كي كي"

نجوم تزوجوا من معجباتهم.. إليكم القصص المثيرة التي تُشبه الأفلام

نجوم تزوجوا من معجباتهم.. إليكم القصص المثيرة التي تُشبه الأفلام

لو أخطأ بحركة واحدة لأودت بحياته..ويل سميث يشارك بتحدي كيكي بطريقة جنونية

لو أخطأ بحركة واحدة لأودت بحياته..ويل سميث يشارك بتحدي كيكي بطريقة جنونية

هذه الجميلة ابنة &#34;ملكة&#34; لبنانية حسناء

هذه الجميلة ابنة "ملكة" لبنانية حسناء

بعد هذه الصورة.. هل تخلّت أمل حجازي عن الزِّي المحتشم؟

بعد هذه الصورة.. هل تخلّت أمل حجازي عن الزِّي المحتشم؟

والد حسام حبيب يكشف رأيه الحقيقي بطبخ شيرين عبد الوهاب

والد حسام حبيب يكشف رأيه الحقيقي بطبخ شيرين عبد الوهاب

عربي

ضبط مصري أثناء سفره بسيارته من الجيزة إلى &#34;إسرائيل&#34;.. اعترافاته صادمة

ضبط مصري أثناء سفره بسيارته من الجيزة إلى "إسرائيل".. اعترافاته صادمة

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الطلاق في رسالة &#34;SMS&#34;.. خدمة جديدة فقط في السعودية

الطلاق في رسالة "SMS".. خدمة جديدة فقط في السعودية

بتعليمات ملكية.. الرزاز (انتحاري) في ملفات الفساد ودعوات شبابية لمساندته

بتعليمات ملكية.. الرزاز (انتحاري) في ملفات الفساد ودعوات شبابية لمساندته