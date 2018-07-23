قيادي فتحاوي: مصر اقترحت آليات تنفيذ اتفاقات المصالحة وسنحاسب الحكومة بعد التمكين

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، حازم أبو شنب: إن ما طرحته القيادة المصرية على حركة فتح، وجرى نقاشه أيضاً مع حركة حماس، يتمثل في آليات تنفيذ اتفاقات المصالحة الموقعة في 2011، و2017.







وأوضح أبو شنب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حركتي فتح وحماس وقعتا اتفاقيات لتطبيق المصالحة مسبقاً، وما هو مقدم الآن فقط هو آليات وجداول زمنية لتطبيق الاتفاقيات السابقة، لافتاً إلى أن عدم تمكين الحكومة من استلام مهامها في قطاع غزة واستمرار سيطرة أذرع حماس الإدارية والمسلحة على قطاع غزة يمثل العقبة الأبرز أمام تطبيق اتفاقيات الوفاق الوطني.





وأضاف أبو شنب، المقيم في مصر، أن وفد فتح سيتحدث في تفاصيل الآليات، وأي ملاحظات ستقدمها فتح في هذا الإطار، وأن هناك مشاورات بخصوص الآليات؛ خاصة بعد فشل تطبيق اتفاق القاهرة 2017.





وتابع: "علينا أن نبحث عن وسائل تمكين الحكومة من أداء مهامها وواجباتها في قطاع غزة، وأن تمارس مهامها كما تمارسها في الضفة الغربية، وبعد ذلك وحين تؤدي مهمتها سنحاسبها، ومن ثم نذهب لتشكيل حكومة جديدة، تتبنى برنامج يهدف لتقديم كافة الخدمات للفلسطينيين".





وحول تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أمس الأحد، قال القيادي الفتحاوي: "أنا لا أفضل حالة التسخين في الكلمات والتصريحات ولا أقبل بما يرد في مضمونها، المطلوب الآن هو تهيئة الأجواء للخروج من حالة الانقسام السياسي، الذي جاء نتيجة (انقلاب) حماس".





واستطرد: "علينا أن نذهب تجاه البحث عن طريقة للتخلص من هذا الانقلاب ونتائجه واستعادة روح الوفاق والعودة للحكومة التي تمثل تشكيل حكومة تمثل الشعب الفلسطيني؛ فحكومة رامي الحمد الله هي حكومة تم التوافق عليها بمباحثات الفصائل في القاهرة، وأنا لا أنصح بتوتير الأجواء".







يذكر، أن عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، قال، إنه من المقرر أن تسلم حركة (فتح) الاثنين، ردها على الورقة المصرية، لافتاً إلى أن حماس أجابت عليها بالإيجاب.