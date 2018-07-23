وفاة 15 شخصاً في اليابان بسبب موجة حارة

رام الله - دنيا الوطنلقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم، فيما أصيب أكثر من 12 ألفاً في اليابان في موجة الحر التي ضربت البلاد خلال أول أسبوعين من تموز/ يوليو، بحسب أرقام رسمية، الأحد.وأفادت وكالات إعلام يابانية، بأن درجات الحرارة، اقتربت من 40 درجة مئوية في العديد من المدن.هذا وتوفي 12 شخصاً بسبب ضربات الشمس في الأسبوع المنتهي، في 15 تموز/ يوليو بعد وفاة 3 آخرين في الأسبوع الذي سبق، حسب البيانات الرسمية.ونقل أكثر من 9900 شخص إلى المستشفيات خلال الأسبوع الأول من تموز/ يوليو حتى منتصف الشهر نفسه، بينما أدخل المستشفى 2700 شخص في الأسبوع السابق، وفقاً لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.