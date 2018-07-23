شؤون فلسطينية

الشرطة الإسرائيلية تُصيب ستة مواطنين في بلدة سخنين

الشرطة الإسرائيلية تُصيب ستة مواطنين في بلدة سخنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ستة مواطنين بجروح، خلال اعتداءات الشرطة الإسرائيلية  على المواطنين في بلدة سخنين.

وبينت مصادر محلية، أن من بين المصابين، امرأة، لافتة إلى أن اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المواطنين، جاءت بعد خروجهم رفضاً لهدم أحد المنازل في البلدة.



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