الديك يُودّع وفد الأطفال المتوجه إلى عُمان

رام الله - دنيا الوطنودع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك من مقر الوزارة، في مدينة رام الله، صباح اليوم، وفد الأطفال الأيتام وأبناء الشهداء والأسرى، وذلك قبل مغادرتهم أرض الوطن إلى سلطنة عمان الشقيقة، وذلك استجابة للدعوة التي وجهتها وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان لنظيرتها في فلسطين، وذلك دعماً للطفولة الفلسطينية.ويبلغ عدد الأطفال المشاركين في الرحلة 20 طفلاً من الذكور والإناث ويترأس الوفد المدير العام للرعاية الاجتماعية عماد عمران، كما يرافقهم مدير دائرة الأيتام مرام عينبوسي، ومشرفو الطفولة في الوزارة، ومن المتوقع أن يقوم الوفد بزيارة عدد من المؤسسات التي تُعنى بالطفولة، إضافة لزيارة الأماكن الترفيهية والسياحية.وخلال كلمته، قال الديك: إن هذه الزيارة، تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم الرعاية البديلة المناسبة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، كما أكد أن الزيارة تهدف لتوثيق أواصل المحبة بين أطفال فلسطين وأطفال سلطة عُمان، إضافة إلى أنها تحمل في ثناياها العديد من الأهداف التعليمية والتربوية والثقافية والترفيهية.وأوضح الديك، أن الوزارة، وضعت خطة متكاملة مع كافة المؤسسات الدولية لخدمة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، انطلاقاً من دور الوزارة في خدمة الفئات المهمشة والضعيفة.من جانبها، عبرت الطفلة ضحى صبح، إحدى المشاركين بالرحلة عن سعادتها الغامرة لمشاركتها بهذه الزيارة، وأنها تمتلك الكثير من الحماس لبناء علاقات، والتعرف على بلد عربي جديد، مؤكدة أن الهدف الأول لها ولباقي الأطفال زملائها، هو إيصال رسالة فلسطين إلى كل أنحاء العالم، وأن الإنسان الفلسطيني قادر على العطاء والصمود، رغم الاحتلال وممارساته.