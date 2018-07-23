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رياضة

اليوم: الإعلان عن اللاعبين العشرة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

اليوم: الإعلان عن اللاعبين العشرة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم
رام الله - دنيا الوطن
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة الإثنين إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة تضم أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2018.

ويعلن الفيفا بداية التصويت على جوائز اختيار الأفضل في العالم The Best لعام 2018 وهي الجائزة التي توج بها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2017 الماضي.

ويعول الفيفا في اختياراته على مدربي وقائدي المنتخبات ولجنة من الإعلاميين وتصويت الجماهير عبر موقع الفيفا الرسمي واختيارات 13 خبير من نجوم كرة القدم.

أبرز المرشحين للتواجد ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم هما الثنائي المُعتاد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بجانب الكرواتي لوكا مودريتش والثلاثي الفرنسي أنتوان غريزمان ورافائيل فاران وكيليان مبابي وثنائي منتخب بلجيكا ايدين هازارد وكيفين دي بروين.

ويتواجد كذلك ضمن قائمة المرشحين المصري محمد صلاح وهداف كأس العالم هاري كين واللاعب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الحالي والفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وسيعلن الفيفا عن الفائز بالجائزة في حفل سوف يقام في العاصمة البريطانية لندن يوم 24 سبتمبر المقبل.

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