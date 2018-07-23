مصرع طفل بحادث دهس في بلدة تفوح غرب الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل مصرعه الليلة الماضية، بعد تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة غير قانونية في بلدة تفوح غرب الخليل.وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الطفل كنان فؤاد خمايسة خمسة أعوام، وصل بسيارة إسعاف إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث دهس، حيث أعلن الأطباء عن وفاته، متأثراً بإصابته الخطيرة، بعد تعرضه لحادث الدهس.وقال العقيد ارزيقات: "فور تلقي الشرطة بلاغاً بالحادث، على الفور بدأت إجراءات البحث والتحري عن المركبة والسائق، وبعد منتصف الليل، تم الاستدلال على المركبة، وهي غير قانونية والسائق، حيث جرى توقيف السائق، لحين عرضه على النيابة".