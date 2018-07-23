مدير المسجد الأقصى يدعو لشد الرحال إليه

رام الله - دنيا الوطندعا مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، المواطنين إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك من جميع محافظات الوطن، وذلك رداً على اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة، ولتبديد مخططات الاحتلال الخاصة بالمسجد.وأكد الكسواني، أنه تم التواصل مع وزارة الأوقاف الأردنية والجهات ذات الصلة؛ ليكون هناك إجراءات لمواجهة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد المبارك.وحذر الكسواني من خطورة اقتحامات الجماعات المتطرفة للأقصى، والتي تسعى من خلاله لفرض واقع جديد على المسجد.