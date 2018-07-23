عاجل

  • ست اصابات بينهم امرأة بعد اعتداء الاحتلال على المواطنين الذين خرجوا رفضا لهدم احد المنازل في بلدة سخنين

شؤون فلسطينية

عبر رسائل لحماس.. إسرائيل تُسقط شروطها الثلاثة لرفع الحصار عن غزة

عبر رسائل لحماس.. إسرائيل تُسقط شروطها الثلاثة لرفع الحصار عن غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الحياة) اللندنية، إن إسرائيل نقلت رسائل إلى حركة (حماس) مؤخراً عبر أحد الوسطاء، تتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الرسائل جاء فيها أن إسرائيل مطالبها الثلاثة القديمة في مقابل رفع الحصار، هي تجريد حماس من السلاح، ووقف حفر الأنفاق، وإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأشارت إلى أن إسرائيل تبدي انفتاحاً أكبر على حل المشكلات الإنسانية في قطاع غزة، بعدما أدركت تداعياتها الخطرة على أمنها، كما وافقت على فصل المسار الإنساني عن الأمني والسياسي.

وفي سياق متصل، أقر رئيس مجلس الأمن القومي السابق في إسرائيل، مهندس الانفصال عن غزة، غيورا أيلاند بحدوث تغيير في الموقف الإسرائيلي من حكم حركة حماس في غزة.

وكتب في مقال قبل أيام، إنه توصل إلى ثلاثة استنتاجات: "الأول: دولة غزة تحت حكم ناجع لحماس، هي وضع معقول يمكن لإسرائيل أن تتعايش معه، والثاني: تضارب المصالح بيننا وبين حكومة غزة ليس حاداً جداً، وعليه يمكن الوصول إلى تسوية تخدم الطرفين، شرط أن نعترف بأن تأهيل غزة سيتم مع الحكومة هناك، وليس من خلف ظهرها، والثالث، أن هدف النشاط حيال غزة يجب أن يكون تسوية تتضمن وقفاً تاماً للنار، وتبادلاً للأسرى والمساعدة في تأهيل القطاع، وذلك ضمن أمور أخرى من أجل أن ينصب اهتمامنا بحده الأقصى على الشمال".

وأضاف: "الحكومة يمكنها طبعاً أن تقرر بشكل مختلف تماماً، ولكن مرغوب أن تفعل هذا في ظل النقاش السليم، وليس فقط في ظل الشقاق على الطائرات الورقية".

في السياق نفسه، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، أن إسرائيل ستُعيد غداً الثلاثاء فتح (معبر كرم أبو سالم) الرئيس للبضائع مع قطاع غزة، بعد إغلاقه في التاسع من تموز/يوليو، شرط أن يسود هدوء تام حتى ذلك الحين.

أخبار ذات صلة

الديك يُودّع وفد الأطفال المتوجه إلى عُمان

الديك يُودّع وفد الأطفال المتوجه إلى عُمان

صيدم يُسلّم اعتماداً لتخصصٍ جديدٍ بجامعة الأقصى

صيدم يُسلّم اعتماداً لتخصصٍ جديدٍ بجامعة الأقصى

شاهد: لحظة انهيار حجر من حائط البراق صباح اليوم

شاهد: لحظة انهيار حجر من حائط البراق صباح اليوم

شاهد: موظفو (أونروا) يطالبون برحيل مدير عملياتها ويحاصرون مكتبه

شاهد: موظفو (أونروا) يطالبون برحيل مدير عملياتها ويحاصرون مكتبه

مصرع طفل بحادث دهس في بلدة تفوح غرب الخليل

مصرع طفل بحادث دهس في بلدة تفوح غرب الخليل

مدير المسجد الأقصى يدعو لشد الرحال إليه

مدير المسجد الأقصى يدعو لشد الرحال إليه

سلطة الاراضي تعقد امتحان مزاولة مهنة المساحة في الكلية العصرية الجامعية

سلطة الاراضي تعقد امتحان مزاولة مهنة المساحة في الكلية العصرية الجامعية

عضو بالتنفيذية: القيادة الفلسطينية تُواصل تحركاتها لمحاصرة إسرائيل بالمنظمات الدولية

عضو بالتنفيذية: القيادة الفلسطينية تُواصل تحركاتها لمحاصرة إسرائيل بالمنظمات الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

الديك يُودّع وفد الأطفال المتوجه إلى عُمان

الديك يُودّع وفد الأطفال المتوجه إلى عُمان

صيدم يُسلّم اعتماداً لتخصصٍ جديدٍ بجامعة الأقصى

صيدم يُسلّم اعتماداً لتخصصٍ جديدٍ بجامعة الأقصى

مصرع طفل بحادث دهس في بلدة تفوح غرب الخليل

مصرع طفل بحادث دهس في بلدة تفوح غرب الخليل

مدير المسجد الأقصى يدعو لشد الرحال إليه

مدير المسجد الأقصى يدعو لشد الرحال إليه

سلطة الاراضي تعقد امتحان مزاولة مهنة المساحة في الكلية العصرية الجامعية

سلطة الاراضي تعقد امتحان مزاولة مهنة المساحة في الكلية العصرية الجامعية

الصحة تعلن بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام في جميع المحافظات

الصحة تعلن بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام في جميع المحافظات

التربية: فلسطين على موعد مع كارثة في حال توقف خدمات (أونروا)

التربية: فلسطين على موعد مع كارثة في حال توقف خدمات (أونروا)

إصابة مواطنة بجروح بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الثالث بغزة

إصابة مواطنة بجروح بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الثالث بغزة

منوعات

فيديو: ثلاث فنانات معرّضات للحبس بسبب رقصة &#34;كي كي&#34;

فيديو: ثلاث فنانات معرّضات للحبس بسبب رقصة "كي كي"

نجوم تزوجوا من معجباتهم.. إليكم القصص المثيرة التي تُشبه الأفلام

نجوم تزوجوا من معجباتهم.. إليكم القصص المثيرة التي تُشبه الأفلام

لو أخطأ بحركة واحدة لأودت بحياته..ويل سميث يشارك بتحدي كيكي بطريقة جنونية

لو أخطأ بحركة واحدة لأودت بحياته..ويل سميث يشارك بتحدي كيكي بطريقة جنونية

هذه الجميلة ابنة &#34;ملكة&#34; لبنانية حسناء

هذه الجميلة ابنة "ملكة" لبنانية حسناء

بعد هذه الصورة.. هل تخلّت أمل حجازي عن الزِّي المحتشم؟

بعد هذه الصورة.. هل تخلّت أمل حجازي عن الزِّي المحتشم؟

والد حسام حبيب يكشف رأيه الحقيقي بطبخ شيرين عبد الوهاب

والد حسام حبيب يكشف رأيه الحقيقي بطبخ شيرين عبد الوهاب

شيري عادل تتخذ قراراً مفاجئاً بسبب زواجها من داعية... فهل تعتزل؟

شيري عادل تتخذ قراراً مفاجئاً بسبب زواجها من داعية... فهل تعتزل؟

نجمة عربية تنجو من الموت بإصابات وكسور.. شاهد الصور

نجمة عربية تنجو من الموت بإصابات وكسور.. شاهد الصور

نادية الجندي تُعيد مجدها بإطلالة مثيرة في مارينا

نادية الجندي تُعيد مجدها بإطلالة مثيرة في مارينا

أحمد حلمي يحسم الجدل حول مشاركته في &#34;آرابز غوت تالنت&#34;

أحمد حلمي يحسم الجدل حول مشاركته في "آرابز غوت تالنت"

عربي

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الطلاق في رسالة &#34;SMS&#34;.. خدمة جديدة فقط في السعودية

الطلاق في رسالة "SMS".. خدمة جديدة فقط في السعودية

فيديو: قصف إسرائيلي على مدينة حماة.. والدفاعات السورية تُسقط ثلاثة صواريخ

فيديو: قصف إسرائيلي على مدينة حماة.. والدفاعات السورية تُسقط ثلاثة صواريخ

الأردن تُقدم مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية بشأن اقتحامات المسجد الأقصى

الأردن تُقدم مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية بشأن اقتحامات المسجد الأقصى