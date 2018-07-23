سلطة الاراضي تعقد امتحان مزاولة مهنة المساحة في الكلية العصرية الجامعية

رام الله - دنيا الوطنعقدت سلطة الاراضي، امتحانا للحصول على رخصة مزاولة مهنة المساحة المرخصة، لـ 120 طالبا وطالبة من مختلف محافظات الوطن، وذلك في قاعة الكلية العصرية الجامعية - مبنى المحامي الدكتور حسين الشيوخي بمدينة رام الله.وفي هذا السياق، قال نائب رئيس سلطة الاراضي محمد غانم، إن هذا الامتحان هو دوري، تعقده سلطة الأراضي لغاية الحصول على رخصةِ مهنة مزاولة المساحة المرخصة.واشار غانم الى ان 120 طالباً تقدموا لرخصة المهنة، ممن تنطبق عليهم الشروط، ووضعت الأسئلة من لجنة متخصصة في موضوع الهندسة المساحية، مبينا أن نتائج الامتحان ستعلن الاسبوع الجاري.وأكد القاضي غانم، أنه بعد اسبوعين الى ثلاثة اسابيع، سيعقد امتحان آخر لمزاولة المهنة لحملة شهادة البكالوريوس في التخصص، من أعضاء نقابة المهندسين بالأصل.بدوره توجه نقيب المساحين بالشكر الى الكلية العصرية الجامعية وادارتها، لتوفيرها القاعات والاحتياجات اللوجتسية والكادر البشري لانجاح الامتحان وسيره حسب الأصول.وأكد أن العصرية الجامعية ليست بعيدة عن هذه الفعالية، إذ أنها مرتبطة بشكل وثيق بالموضوع لمنحها درجة الدبلوم المتوسط في تخصص الأراضي والمساحة.