عضو بالتنفيذية: القيادة الفلسطينية تُواصل تحركاتها لمحاصرة إسرائيل بالمنظمات الدولية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت: إن القيادة بصدد التحرك نحو محاصرة إسرائيل، وتعليق عضويتها في المؤسسات والمنظمات الدولية، عقب مصادقة الكنيست على (قانون القومية) الذي يُكرس الاحتلال، وينهي الحقوق التاريخية لشعبنا عبر ضم القدس والضفة، وممارسة سياسة الفصل العنصري بحق أبنائه.من جانب آخر، أكد رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الاثنين، أن القيادة تواصل اتصالاتها مع روسيا والصين والدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الأفريقي من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية أممية، يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.وأشار رأفت إلى أن موعد عقد هذا المؤتمر، مرهون باستكمال الاتصالات، ونتائجها مع مختلف الدول.