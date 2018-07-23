الاحتلال: صافرات الإنذار تُدوي بمستوطنات شمال فلسطين نتيجة إطلاق قذائف من سوريا





بدوره، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار، دوت نتيجة عمليات إطلاق قذائف من سوريا.





وقال: "في ضوء ذلك، تم إطلاق صاروخي باتريوت لاعتراض صواريخ، كانت على وشك السقوط في المستوطنات".





وأضاف: "الصواريخ التي أطلقت من سوريا، سقطت في الأراضي السورية، ولم تسفر عن إصابات أو أي أضرار مادية".



وبدوره، أشار موقع (0404) الإسرائيلي، إلى أن انفجارات سُمعت، بعد انطلاق صافرات الإنذار في صفد والجليل الأعلى والجولان.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "يبدو أنه تم إطلاق صاروخ باتريوت؛ لاعتراض هدف معين في شمال البلاد"، مضيفة: "طائرات سلاح الجو استنفرت في الأجواء لحظة انطلاق صافرات الانذار قبل أقل من ساعة".



بحسب موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، فقط طلب الجيش من سكان صفد والجولان، الدخول إلى المناطق المحمية.













رام الله - دنيا الوطندوت صافرات الإنذار صباح اليوم، الاثنين، في عدة مستوطنات شمال فلسطين.