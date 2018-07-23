الصحة تعلن بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام في جميع المحافظات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام، وذلك في جميع مديريات الصحة بالضفة الغربية.





وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المستودعات المركزية وزعت الطعومات على جميع المديريات، حيث بإمكان الحجاج التوجه إلى مديريات الصحة كل حسب محافظته، لأخد التطعيم اللازم، والحصول على البطاقة الخاصة التي تثبت أخذه للتطعيم.





وأكدت الوزارة جهوزية الوفد الطبي الذي سيرافق حجاج فلسطين لهذا العام، مشيرة إلى التنسيق والتعاون الكبير ما بين وزير الصحة د. جواد عواد ووزير الأوقاف الشيخ يوسف ادعيس، لتهيئة الظروف المناسبة لحجاجنا ورعايتهم صحياً أثناء تأديتهم المناسك.