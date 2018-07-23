موظف بوزارة الأوقاف يناشد لتمكينه من الحج هذا العام

ناشد الموظف في وزارة الأوقاف أنور أحمد حسين الطلاع، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير الأوقاف يوسف ادعيس؛ لتمكينه من الحج في البعثة الإدارية للوزارة هذا العام.







وقال الطلاع: "أناشد الرئيس، ورئيس الوزراء، والوزير؛ لتمكيني من الحج في البعثة الإدارية للوزارة، حيث أنني لم أحج سوى مرة واحد قبل ثمانية عشر عاماً".







وأضاف: "كل عام أقدم كتاب خطي لتمكيني من الحج، ويتم استثناء اسمي كما أنهم يقدموا لي وعوداً بأن أتمكن من الحج العام المقبل، لذلك أناشد الجميع للتدخل، وتمكيني من الحج في البعثة الإدارية".



رام الله - دنيا الوطن