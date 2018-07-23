الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 5.6% في أيار الماضي





وارتفعت الصادرات الفلسطينية خلال شهر أيار من عام 2018 بنسبة 4.5% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما انخفضت بنسبة 1.4% مقارنة مع شهر أيار من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 95.6 مليون دولار أميركي.





كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر أيار 2018 بنسبة 5.8% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 88.2% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيار من عام 2018. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 4.2% مقارنة مع الشهر السابق.





في المقابل ارتفعت الواردات خلال شهر أيار من عام 2018 بنسبة 4.5% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 4.2% مقارنة مع شهر أيار من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 494.9 مليون دولار أمريكي.





فيما انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر أيار 2018 بنسبة 1.1% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيار من عام 2018. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 12.7% مقارنة مع الشهر السابق.

أظهر آخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء حول التجارة الخارجية، ووزعت نتائجه اليوم الاثنين، أن العجز في الميزان التجاري الفلسطيني بلغ 399.3 مليون دولار أميركي في أيار/ مايو الماضي، بزيادة 5.6% عن الشهر المناظر من العام 2017.