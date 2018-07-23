شؤون فلسطينية

التمكين أولاً.. هذا رد حركة فتح "الخطي" على المقترحات المصرية للمصالحة

التمكين أولاً.. هذا رد حركة فتح "الخطي" على المقترحات المصرية للمصالحة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (القدس) العربي، إن وفد حركة فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، سيصل إلى القاهرة اليوم؛ لعقد لقاء مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصري المشرفين على ملف المصالحة، لتسليمهم رداً مكتوباً على المقترحات المصرية الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة، أن الوفد يطلب في ورقة الرد على المقترحات المصرية، أن يتم تمكين حكومة التوافق الموجودة حالياً أولاً وبشكل كامل من إدارة قطاع غزة، قبل الانتقال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، حتى يتم ضمان الإنتهاء من مرحلة التمكين، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة، عن الناطق باسم فتح عاطف أبو سيف قوله: إن حركته تنظر بإيجابية للتحركات المصرية، مؤكداً على ضرورة تطبيق حماس ما جرى التوافق عليه سابقا، حتى لا يتم العودة إلى "نقطة الصفر"

وقال أبو سيف، إن حركته جاهزة بشكل كامل لتطبيق اتفاق المصالحة، مشيراً إلى أن ما جرى تسريبه من مقترحات مصرية لإنهاء الانقسام، وتأتي عبر أربع مراحل وفي عشر نقاط هي حصيلة ما جرى من نقاش بين المخابرات المصرية ووفد حركة حماس، وأنه عرض على فتح التي ناقشته داخلياً وفي أطر القيادة، قبل وضع رد سيسلم للمسؤولين المصريين.

وشدد على وجوب قيام حماس بتنفيذ ما جرى التوصل إليه من اتفاقيات سابقة بشأن المصالحة، وآخرها اتفاق 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن التجارب السابقة في هذا الأمر، تجعل فتح تفقد الثقة في مواصلة حماس الطريق في تطبيق كل بنود المصالحة.

وأكد أن الوفد القيادي الذي سيلتقي المسؤولين المصريين، سيبحث معهم تعميق النقاش حول تفاهمات المصالحة، من أجل نجاح هذه الجهود، لافتاً إلى أن فتح تبحث عن ضمانات لتنفيذ اتفاقيات المصالحة، لتفادي المرحلة السابقة.

أخبار ذات صلة

صحة رام الله.. البدء بحملة تطعيم حجاج بيت الله غداً الثلاثاء

صحة رام الله.. البدء بحملة تطعيم حجاج بيت الله غداً الثلاثاء

الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 5.6% في أيار الماضي

الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 5.6% في أيار الماضي

ترامب يرد على روحاني ووزير خارجيته يُهدد بوقف تصدير النفط الإيراني

ترامب يرد على روحاني ووزير خارجيته يُهدد بوقف تصدير النفط الإيراني

شاهد: اللحظات الأولى لاستشهاد الطفل أركان في بيت لحم

شاهد: اللحظات الأولى لاستشهاد الطفل أركان في بيت لحم

النضال الشعبي تُهاجم القوى الوطنية: بيانها الداعم لحماس تجاوز للخطاب الوطني

النضال الشعبي تُهاجم القوى الوطنية: بيانها الداعم لحماس تجاوز للخطاب الوطني

17 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

17 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة

دحلان: لن أترك كل من أساء لي في قضية &#34;أبو عمار&#34;

دحلان: لن أترك كل من أساء لي في قضية "أبو عمار"

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 5.6% في أيار الماضي

الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 5.6% في أيار الماضي

17 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

17 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار

(0404): إطلاق نار تجاه قوة من الجيش الإسرائيلي قرب السياج جنوب القطاع

(0404): إطلاق نار تجاه قوة من الجيش الإسرائيلي قرب السياج جنوب القطاع

الشرطة الفلسطينية تُنجز 4092 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة الفلسطينية تُنجز 4092 قضية الأسبوع الماضي

برعاية جوال.. مهرجان فلسطين الدولي 2018 يختتم أمسياته في رام الله بـ&#34;ناي&#34;

برعاية جوال.. مهرجان فلسطين الدولي 2018 يختتم أمسياته في رام الله بـ"ناي"

منوعات

لو أخطأ بحركة واحدة لأودت بحياته..ويل سميث يشارك بتحدي كيكي بطريقة جنونية

لو أخطأ بحركة واحدة لأودت بحياته..ويل سميث يشارك بتحدي كيكي بطريقة جنونية

هذه الجميلة ابنة &#34;ملكة&#34; لبنانية حسناء

هذه الجميلة ابنة "ملكة" لبنانية حسناء

بعد هذه الصورة.. هل تخلّت أمل حجازي عن الزِّي المحتشم؟

بعد هذه الصورة.. هل تخلّت أمل حجازي عن الزِّي المحتشم؟

والد حسام حبيب يكشف رأيه الحقيقي بطبخ شيرين عبد الوهاب

والد حسام حبيب يكشف رأيه الحقيقي بطبخ شيرين عبد الوهاب

شيري عادل تتخذ قراراً مفاجئاً بسبب زواجها من داعية... فهل تعتزل؟

شيري عادل تتخذ قراراً مفاجئاً بسبب زواجها من داعية... فهل تعتزل؟

نجمة عربية تنجو من الموت بإصابات وكسور.. شاهد الصور

نجمة عربية تنجو من الموت بإصابات وكسور.. شاهد الصور

نادية الجندي تُعيد مجدها بإطلالة مثيرة في مارينا

نادية الجندي تُعيد مجدها بإطلالة مثيرة في مارينا

أحمد حلمي يحسم الجدل حول مشاركته في &#34;آرابز غوت تالنت&#34;

أحمد حلمي يحسم الجدل حول مشاركته في "آرابز غوت تالنت"

سارة سلامة تُثير الجدل بصورة فاضحة بدلالتها.. واستشاري نفسي: شخصية هستيرية

سارة سلامة تُثير الجدل بصورة فاضحة بدلالتها.. واستشاري نفسي: شخصية هستيرية

شاهد أول صورة لنجم بوليود عرفان خان خلال علاجه من مرض السرطان

شاهد أول صورة لنجم بوليود عرفان خان خلال علاجه من مرض السرطان

عربي

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

فيديو: قصف إسرائيلي على مدينة حماة.. والدفاعات السورية تُسقط ثلاثة صواريخ

فيديو: قصف إسرائيلي على مدينة حماة.. والدفاعات السورية تُسقط ثلاثة صواريخ

الأردن تُقدم مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية بشأن اقتحامات المسجد الأقصى

الأردن تُقدم مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية بشأن اقتحامات المسجد الأقصى

الأردن يسمح بمرور لاجئين سوريين لتوطينهم في دول غربية

الأردن يسمح بمرور لاجئين سوريين لتوطينهم في دول غربية