التمكين أولاً.. هذا رد حركة فتح "الخطي" على المقترحات المصرية للمصالحة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (القدس) العربي، إن وفد حركة فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، سيصل إلى القاهرة اليوم؛ لعقد لقاء مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصري المشرفين على ملف المصالحة، لتسليمهم رداً مكتوباً على المقترحات المصرية الأخيرة.



وأوضحت الصحيفة، أن الوفد يطلب في ورقة الرد على المقترحات المصرية، أن يتم تمكين حكومة التوافق الموجودة حالياً أولاً وبشكل كامل من إدارة قطاع غزة، قبل الانتقال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، حتى يتم ضمان الإنتهاء من مرحلة التمكين، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.ونقلت الصحيفة، عن الناطق باسم فتح عاطف أبو سيف قوله: إن حركته تنظر بإيجابية للتحركات المصرية، مؤكداً على ضرورة تطبيق حماس ما جرى التوافق عليه سابقا، حتى لا يتم العودة إلى "نقطة الصفر"وقال أبو سيف، إن حركته جاهزة بشكل كامل لتطبيق اتفاق المصالحة، مشيراً إلى أن ما جرى تسريبه من مقترحات مصرية لإنهاء الانقسام، وتأتي عبر أربع مراحل وفي عشر نقاط هي حصيلة ما جرى من نقاش بين المخابرات المصرية ووفد حركة حماس، وأنه عرض على فتح التي ناقشته داخلياً وفي أطر القيادة، قبل وضع رد سيسلم للمسؤولين المصريين.وشدد على وجوب قيام حماس بتنفيذ ما جرى التوصل إليه من اتفاقيات سابقة بشأن المصالحة، وآخرها اتفاق 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن التجارب السابقة في هذا الأمر، تجعل فتح تفقد الثقة في مواصلة حماس الطريق في تطبيق كل بنود المصالحة.وأكد أن الوفد القيادي الذي سيلتقي المسؤولين المصريين، سيبحث معهم تعميق النقاش حول تفاهمات المصالحة، من أجل نجاح هذه الجهود، لافتاً إلى أن فتح تبحث عن ضمانات لتنفيذ اتفاقيات المصالحة، لتفادي المرحلة السابقة.