النضال الشعبي تُهاجم القوى الوطنية: بيانها الداعم لحماس تجاوز للخطاب الوطني

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، رفضها لبيان لجنة القوى الوطنية والإسلامية، الذي ثمنت فيه موافقة حماس على الورقة المصرية، ودعا كافة الأطراف للتجاوب معها.





وقالت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "البيان تجاهل أن ما تم نشره هو فبركات إعلامية مزورة صدرت من وكالة (الأناضول) التركية التي تناهض أساساً الجهود المصرية لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية".





وأضافت الجبهة: "نرفض تلك اللغة التي توحي، وكأن هناك في الساحة الفلسطينية من يسعى ويوافق على الجهود المصرية، وهناك من لا يتجاوب مع جهود المصالحة، بتوجية الشكر لحركة حماس دون غيرها من القوى لموافقتها على الورقة المصرية التي تم تزويرها في غرف الإعلام الظلامية"، حسب البيان.







رام الله - دنيا الوطنوشددت على ضرورة الالتزام بخطاب المشترك وطنياً دون الإنجرار صوب موقع التخندق مع هذا الطرف أو ذاك دون وجه حق، ودون الاستناد لمعلومات مؤكدة، وفق البيان.ورحبت الجبهة، بالجهود الصادقة لمصر التي تسعى بكل قوة لإنجاز المصالحة الفلسطينية كضرورة لمواجهة المشروع الأمريكي الساعي لشطب هوية شعبنا الوطنية باعتبار الوحدة الوطنية هي العامل والركيزة الأساسية التي تمكننا من إفشال (صفقة القرن) المشؤومة.