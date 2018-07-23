الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت السفارة الإماراتية في لبنان، بياناً توضيحياً حول التقرير الذي نشرته صحيفة (الأخبار) اللبنانية، والذي حمل عنوان

"الإمارات ليكس: ابن زايد يريد إخضاع مسقط"، متهمةً قطر بتمويل نشر هذا الملف في الصحيفة اللبنانية.



وأوضحت السفارة، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، أن ما نشرته الصحيفة بشأن ملفها الذي يتضمن "وثائق ومراسلات دبلوماسية مسرّبة من سفارة دولة الإمارات في مسقط، وأن هذا الملف سيشمل نشر وثائق أخرى من تسريبات مصدرها سفارات الدولة في الخرطوم وبغداد والرباط"، حسب البيان.وجاء رد سفارة الإمارات في لبنان بأن "التقارير المنشورة في الصحيفة المذكورة أعلاه عارية عن الصحة تماماً، ولا علاقة لها بأي مراسلات دبلوماسية إماراتية، وهي من نسج خيال كاتبها وتفتقد إلى المصداقية والمهنية المطلوبة من وسائل الإعلام"، حسب بيانها.ورأت أن "نشر الأخبار لملف ما يسمى (الإمارات ليكس) يأتي امتداداً لما كانت الصحيفة، قد بدأته من فبركة طالت سفارتي الدولة في بيروت وواشنطن، واستكمالاً لسعيها تشويه صورة دولة الإمارات وعلاقاتها بالدول العربية".واتهمت السفارة الإماراتية قطر بالوقوف وراء الأمر، قائلة: "كما غدا واضحاً أن المال القطري، يسيّر هذه التقارير المفبركة، ويستغل الساحة اللبنانية الإعلامية في استهداف دولة الإمارات".ورأت أن "سعي قطر وعبر الأخبار وغيرها للتعرض لدولة الإمارات من خلال التقارير الكاذبة ماهو إلا تغطية للموضوع الأساسي في أزمة قطر ألا وهو دعم الدوحة للتطرف والإرهاب وسجلها في التدخل في شؤون الدول العربية، لتقويض أمنها واستقرارها".وأهابت سفارة الإمارات في بيروت بـ"المسؤولين اللبنانيين الذين ينادون دائماً بأفضل العلاقات مع دول الخليج العربي، اتخاذ الخطوات الرادعة والكفيلة بألا يتحول لبنان إلى ساحة إعلامية تروج من خلاله الأخبار الكاذبة، وبمنع تكرار هذا النوع من التجاوزات التي تفتقد المصداقية والمهنية، وتحوّل بعض وسائل الإعلام اللبنانية إلى أدوات لخدمة الأهداف القطرية المشبوهة"، حسب قولها.