دولي

شبكة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

شبكة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شبكة (سي إن إن) الأميركيّة، إن خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، والتي تهدف لتصفية القضيّة الفلسطينيّة، ستحمل قرارات على غرار الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل تكريسًا للواقع، وانعكاسًا له.

وأضاف الشبكة، وفق ما أورد (عرب 48)، أن هذا الأساس للواقع يؤكد نهج إدارتنا للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، حيث كان الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل بمثابة انعكاس للواقع.

وتابعت: "أي شخص واقعي يعرف أن القدس ستبقى عاصمة إسرائيل بموجب أي اتفاق سلام، ولكن كما قال الرئيس دونالد ترامب عندما اتخذ هذا القرار، لم يصدر أي حكم حول الحدود النهائية للقدس؛ بل مباشرة جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، هذه الأسئلة هي للأطراف لاتخاذ القرار".

وفي ذات السياق، حمل مسؤولون في السياسة الخارجية بالإدارة الأمريكية، أبرزهم سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، وكبير مستشار الرئيس وصهره، جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بالإضافة إلى السّفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، حركة حماس مسؤوليّة التصعيد الأخير في قطاع غزّة، واتهمومها باستخدام متظاهري مسيرات العودة "دراعاً بشريًا" وجرّ الاحتلال لمعارك على الأرض.

وأضافت الشبكة: "لسوء الحظ، فإن النشاط الخبيث لحماس يدفع إسرائيل إلى الانخراط في أعمال الدفاع عن النفس ذات الأهمية المتزايدة. كما هو الحال في صراعات الماضي، تبدأ حماس صدامًا وتخسر ​​المعركة ويعاني شعبها، هذه هي الحقيقة التي يجب تغييرها".

وأوردت الشبكة، تفصيلات حول (صفقة القرن) بالقول "إن اقتراح السلام الذي سنقدمه سيكون واقعياً بشكل مماثل، مع الاعتراف بالاحتياجات المشروعة لكل من إسرائيل والفلسطينيين وكذلك مصالح المنطقة الأوسع. لن يكون هناك أحد راضٍ تمامًا عن اقتراحنا، ولكن هذا هو الأمر الذي يجب أن يكون عليه إذا أريد تحقيق سلام حقيقي، ولا يمكن أن ينجح السلام إلا إذا استند إلى حقائق".

وتابعت: "يجب الاعتراف بأنّ حركة حماس هي من تقود الأوضاع نحو الأسوأ في غزّة، لا الاحتلال، وهو الأمر الذي احتفى المقال بإعلانه في جلسة الأمم المتحدة في 13 حزيران/ يونيو الماضي".

وأكملت: "عمل الاحتلال الإسرائيلي على فرض تغييرات واسعة على الأرض الفلسطينيّة، عبر عمليّات تهجيرٍ وضمّ واحتلال وبناء مستوطنات، ومثال على ذلك مدينة القدس المحتلة، التي تغيّرت مساحتها بشكل كبير منذ استكمال احتلالها عام سبعةٍ وستّين، حتى وصلت حدودها مدينتي رام الله وبيت لحم الفلسطينيين، وأصبحت القرى الفلسطينيّة التي كانت خارج حدود المدينة قبل النكسة أحياءً فيها".

أخبار ذات صلة

نُواب دروز يواجهون قانون القومية في إسرائيل عبر المحاكم

نُواب دروز يواجهون قانون القومية في إسرائيل عبر المحاكم

الجيش الإسرائيلي يمنع المُجندات من نزع حمالات الصدر

الجيش الإسرائيلي يمنع المُجندات من نزع حمالات الصدر

إيران.. رجل دين بارز يشكو تحيّز نظام بلاده ضد السنة

إيران.. رجل دين بارز يشكو تحيّز نظام بلاده ضد السنة

حملة ضغط أميركية لتبرير سياسة ترامب ضد إيران

حملة ضغط أميركية لتبرير سياسة ترامب ضد إيران

صحيفة أمريكية: إبرام صفقة بين روسيا وإسرائيل حول سوريا

صحيفة أمريكية: إبرام صفقة بين روسيا وإسرائيل حول سوريا

الخارجية الإسرائيلية تُهاجم (CNN) و(BBC)

الخارجية الإسرائيلية تُهاجم (CNN) و(BBC)

صحيفة تحذر: لا تتركوا ترامب منفردا مع &#34;الدب الروسي&#34; في قاعة مفاوضات

صحيفة تحذر: لا تتركوا ترامب منفردا مع "الدب الروسي" في قاعة مفاوضات

موغيريني تلتقي نواب الكنيست العرب قريبًا

موغيريني تلتقي نواب الكنيست العرب قريبًا

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 5.6% في أيار الماضي

الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 5.6% في أيار الماضي

17 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

17 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار

(0404): إطلاق نار تجاه قوة من الجيش الإسرائيلي قرب السياج جنوب القطاع

(0404): إطلاق نار تجاه قوة من الجيش الإسرائيلي قرب السياج جنوب القطاع

الشرطة الفلسطينية تُنجز 4092 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة الفلسطينية تُنجز 4092 قضية الأسبوع الماضي

برعاية جوال.. مهرجان فلسطين الدولي 2018 يختتم أمسياته في رام الله بـ&#34;ناي&#34;

برعاية جوال.. مهرجان فلسطين الدولي 2018 يختتم أمسياته في رام الله بـ"ناي"

منوعات

لو أخطأ بحركة واحدة لأودت بحياته..ويل سميث يشارك بتحدي كيكي بطريقة جنونية

لو أخطأ بحركة واحدة لأودت بحياته..ويل سميث يشارك بتحدي كيكي بطريقة جنونية

هذه الجميلة ابنة &#34;ملكة&#34; لبنانية حسناء

هذه الجميلة ابنة "ملكة" لبنانية حسناء

بعد هذه الصورة.. هل تخلّت أمل حجازي عن الزِّي المحتشم؟

بعد هذه الصورة.. هل تخلّت أمل حجازي عن الزِّي المحتشم؟

والد حسام حبيب يكشف رأيه الحقيقي بطبخ شيرين عبد الوهاب

والد حسام حبيب يكشف رأيه الحقيقي بطبخ شيرين عبد الوهاب

شيري عادل تتخذ قراراً مفاجئاً بسبب زواجها من داعية... فهل تعتزل؟

شيري عادل تتخذ قراراً مفاجئاً بسبب زواجها من داعية... فهل تعتزل؟

نجمة عربية تنجو من الموت بإصابات وكسور.. شاهد الصور

نجمة عربية تنجو من الموت بإصابات وكسور.. شاهد الصور

نادية الجندي تُعيد مجدها بإطلالة مثيرة في مارينا

نادية الجندي تُعيد مجدها بإطلالة مثيرة في مارينا

أحمد حلمي يحسم الجدل حول مشاركته في &#34;آرابز غوت تالنت&#34;

أحمد حلمي يحسم الجدل حول مشاركته في "آرابز غوت تالنت"

سارة سلامة تُثير الجدل بصورة فاضحة بدلالتها.. واستشاري نفسي: شخصية هستيرية

سارة سلامة تُثير الجدل بصورة فاضحة بدلالتها.. واستشاري نفسي: شخصية هستيرية

شاهد أول صورة لنجم بوليود عرفان خان خلال علاجه من مرض السرطان

شاهد أول صورة لنجم بوليود عرفان خان خلال علاجه من مرض السرطان

عربي

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

فيديو: قصف إسرائيلي على مدينة حماة.. والدفاعات السورية تُسقط ثلاثة صواريخ

فيديو: قصف إسرائيلي على مدينة حماة.. والدفاعات السورية تُسقط ثلاثة صواريخ

الأردن تُقدم مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية بشأن اقتحامات المسجد الأقصى

الأردن تُقدم مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية بشأن اقتحامات المسجد الأقصى

الأردن يسمح بمرور لاجئين سوريين لتوطينهم في دول غربية

الأردن يسمح بمرور لاجئين سوريين لتوطينهم في دول غربية