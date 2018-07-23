دحلان: لن أترك كل من أساء لي في قضية "أبو عمار"

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان: إنه سيلاحق كل من أساء له في قضية اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.وأكد دحلان لقناة (الغد)، أن تغريم القضاء الفرنسي كاتباً وناشراً لتعمدهما نشر أكاذيب ضده، جاء انتصار له، مشيرًا إلى أنه اتبع الوسائل المتاحة التي يحترمها الجميع عبر القضاء لملاحقة تلك الادعاءات، خاصة في ظل الظروف المريرة التي مرت بالشعب الفلسطيني خلال السنوات العشر الماضية، وشهدت زيادة أعباء الشعب ومراراته.وأضاف، أنه مارس حقه في ملاحقة الذين يتسلون بدماء الشعب الفلسطيني، وإلقاء التهم دون إثبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرئيس الراحل ياسر عرفات، متابعاً أنه كان لابد من اتخاذ إجراء عندما تم استخدام اسم الرئيس أبو عمار، ورمزيته في خلافات سياسية، مشدداً على أنه لجأ إلى القضاء لثقته به، والذي أصدر حكماً صادماً على من أراد أن يزيد من أعباء ومعاناة الشعب الفلسطيني.وشدد دحلان، على أنه سيتّبع كل الوسائل القانونية في ملاحقة كل من يحاول أن يستخدم اسمه أو يسيء إليه.